Old man yells at cloud: el horror de las nominaciones a los Óscar 2019

En 'Man Yells at Cloud', nuestra saga de llamadas telefónicas a deshoras a la redacción de Espinof para poner orden, no nos han gustado las nominaciones a los Óscar. Cómo nos van a gustar: de las dos películas con más candidaturas, posiblemente la mejor de la pareja se lleve un trompazo de antología, lo de 'Black Panther' nos parece un brindis al sol y ni siquiera nos entusiasma demasiado, y tienen una oportunidad de arreglar con cierta dignidad lo del presentador esfumado y no la van a aprovechar.

Los Óscar van un año más, en caída libre, y analizamos cómo, cuánto y por qué en los momentos en los que podemos dejar de soltar espumarajos por la boca. ¿Por qué 'Spider-Man: Un nuevo universo' no está nominada a TODO? ¿Por qué 'Hereditary' ha sido ninguneada? ¿No suenan las nominaciones a Spike Lee o Paul Schrader a premio de consolación por todas unas carreras siendo ignorados?

En 'Man Yells at Cloud' no tenemos las respuestas, pero nos quedamos descansando. Si queréis algo más de sosiego, recordad que después de conocer las nominaciones estuvimos recopilando unas cuantas sorpresas y decepciones de este año.