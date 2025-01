Todas las opciones españolas de los Óscar se han caído en las nominaciones. Todas, menos una

Cuando la Academia española decidió enviar 'Segundo premio' a los Óscar, en un año muy potente para el cine internacional (ahí están cosas como 'Emilia Pérez', 'Aún estoy aquí', 'Flow' o 'La semilla de la higuera sagrada', entre otras), la mayoría ya imaginábamos que el 3 de marzo no estaríamos precisamente comiéndonos las uñas por ver si Isaki Lacuesta subía al escenario del Dolby Theatre a recoger su Óscar. No por mala, ojo. Es que, como viene siendo habitual, en España escogemos la película que más nos gusta a nosotros (una biografía sui generis de Los Planetas), aunque los americanos no la entiendan. Y así nos luce el pelo.

Obviamente, hay que hablar de la gran ganadora de la noche, incluso aunque al final no acabe por llevarse el premio a su casa: Karla Sofia Gascón, nacida en Alcobendas y residente en Madrid, que no solo es española, sino también la primera mujer trans en ser nominada a los Óscar. No os preocupéis, si este dato os molesta mucho por el motivo que sea podéis lanzar bilis en los comentarios hacia el absurdo vacío de Internet.

Y ya está. Podríamos hablar también de Julia Floch Carbonel, nominada a mejor maquillaje y peluquería también por 'Emilia Pérez', que es hija de españoles pero ha desarrollado toda su carrera en Francia, desde su primer trabajo en 2006, con películas como 'París, Distrito 13' o 'Dogman'. Si necesitas apoyar a alguien de tu país como si fuera un partido de fútbol, siempre te puedes agarrar a un clavo ardiendo.

Aunque al principio de la temporada de premios muchos confiábamos en que Pedro Almodóvar iba a llegar fortalecido a los Óscar con 'La habitación de al lado', lo cierto es que se ha ido totalmente de vacío (quizá hubiera conseguido la nominación a mejor película internacional, si la hubiéramos enviado). Ha ocurrido lo mismo con otras opciones como 'La espera', que llegó a estar entre las posibles nominadas a mejor película pero cuya nominación suponía un imposible triple no ya desde otro campo, sino desde otro estadio distinto. De hecho, la elegida para la gloria, 'Segundo premio', ni siquiera acabó entrando en la shortlist.

Tampoco han tenido suerte los cortometrajes, a pesar de llegar a la shortlist, de Álex Lora ('La gran obra') y Dani Feixas ('París 70'). Vamos, que todas las esperanzas están puestas en Karla Sofía Gascón. ¿Se traerá el Óscar a Madrid, para pasearlo por las distintas presentaciones de 'Emilia Pérez' en cines? Crucemos los dedos.

