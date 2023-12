Es como si ‘Los santos inocentes’ fuera una película de terror y se estrena de forma inminente. ‘La espera’ es la última sorpresa del cine español del año

Pese a que el cine de terror sobrenatural español está en plena ebullición, no se está dando suficiente importancia al esfuerzo de películas como ‘La espera’, el regreso a España del director Javier Gutiérrez tras dirigir ‘Rings’, que se estrena en cines el 15 de diciembre. Este tétrico relato minimalista está protagonizado por Víctor Clavijo, repitiendo con Gutiérrez tras su cada vez más reivindicada ‘3 días’ y se presentó en el festival de Sitges 2023.

En un año en el que hemos tenido películas como ‘Viejos’, ‘La niña de la comunión’, ‘Todos arderán’ o ‘La ermita’, y series que están triunfando en el extranjero como ’30 monedas’, parecía que la guinda la iba a poner la incomprendida ‘Hermana muerte’, sin duda una de las mejores películas de terror del año, pero sería injusto no incluir en esa lista a esta nueva entrega de última hora, que parece una especie de ‘Los santos inocentes’ de pesadilla, con magia negra en un claustrofóbico infierno de calor y tierra seca, ambientada en un páramo andaluz en los años 70.

Allí conocemos a Eladio (Víctor Clavijo), contratado para ser el guardés de la finca de Don Francisco, a donde traslada a su familia para trabajar. Tres años después, Eladio es presionado para aceptar un soborno y aumentar el número de puestos de caza, lo que compromete la seguridad de todos los cazadores. Esto lleva a un accidente mortal que desencadenará un oscuro viaje al fondo de la culpa y deja distintos ecos psicológicos, desde las alucinaciones a la paranoia por una conjura, que no sabe si está en su propia mente o no.

Jara y Satán

‘La espera’ es una película que sabe jugar con muy pocos elementos, volviendo al mundo de sudor y bares que tenemos reciente de ‘As Bestas’, pero adaptando esas formas de thriller ibérico reciente al sur, para transfigurarlas en un sórdido spanish gothic de terror en donde caben desde Edgar Allan Poe hasta las adaptaciones rurales de M.R. James como ‘A Warning to the Curious’ o ‘Whistle and I'll Come to You’.

Un opresivo viaje que toma como piedras angulares a Saura, Delibes y Borau para retorcer una tragedia rural con pinceladas del género Kaidan tradicional, retomando los clásicos relatos de pequeños eventos en un entorno rural en donde el señor de la tierra maneja las voluntades débiles al son de la miseria que profana los valores morales más básicos, pero en vez del periodo Bunsei del siglo XIX, se ubica sin grandes alteraciones narrativas en los años 70 de una España sin pan y olvidada.

La superstición y el universo de desgracia que se forma alrededor del protagonista va cargándose sobre los hombros de un gran Clavijo, al que la cámara capta en un exceso de primeros planos que, más que un recurso para implementar su limitado presupuesto, parece una elección estética que se convierte en retratos de carácter, con color ocre y texturas arenosas gracias a una formidable fotografía de Miguel Ángel Mora.

Una propuesta inusual y valiosa en España

Con su gran papel, al que acompaña Ruth Díaz, la propuesta de Gutiérrez es quizá demasiado austera para enfocarse a un gran estreno en salas, pero esto juega en su favor no solo por ir contracorriente, haciendo de sus carencias una invitación para degustar atmósferas sin prisa, sino que la libertad que deja su exiguo presupuesto deja una de las películas de terror mejor dirigidas del año, expandiendo un historia mínima gracias a su ambientación, trasladando el polvo de una atmósfera sofocante a un lugar con olores acres conocidos dentro del trasfondo del mundo de las cacerías.

Su costumbrismo sureño suena auténtico y sirve como esqueleto del oscuro retrato de personaje que se va construyendo durante sus quizá algo excesivos 100 minutos, pero también esa duración deja espacio para oxigenar un misterio lleno de recovecos y enigmas que no son tan sencillos de encajar y, sin salirse de algunos tropos clásicos del cine de terror, consigue que el engranaje sepa despistar e ir más allá de lo esperable, haciendo que su imprevisibilidad sea un elemento pintoresco que hace del conjunto algo más valioso, si bien no más estimable por los foráneos al género, dentro de los estrenos góticos de los últimos tiempos.

El terror sobrenatural sigue creciendo en el cine español y es un fenómeno que estamos dejando aparcado sin reconocimiento, pese a tener más prominencia, regularidad y arrojo frente a lo imaginario que las épocas de la Fantastic Factory y el triunfo de Filmax. Puede que ‘La espera’ sea, además, la hibridación más coherente de estos ejemplos entre todas las tendencias de horror internacionales con nuestro acervo histórico y territorial, a través de un paisaje abandonado único, que invita a los espectros y a los hombres avaros a encontrarse cara a cara con sus propios demonios.

