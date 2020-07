Muere Grant Imahara, presentador de 'Cazadores de mitos', a los 49 años

Malas noticias. Grant Imahara, conocido principalmente por su trabajo en 'Cazadores de mitos' ('Mythbusters') ha fallecido debido a un aneurisma cerebral. El presentador e ingeniero tenía 49 años.

Imahara acumulaba casi treinta años de experiencia en el mundo del cine y de la televisión. Ingeniero eléctrico y robótico, era parte del equipo de ILM, la división de Lucasfilms, participando en películas como 'El mundo perdido. Jurassic Park' y la trilogía de precuelas de 'Star Wars'. Es, de hecho, responsable de actualizar los modelos R2-D2.

Pero su fama le llegó en 2005, durante la tercera temporada de 'Cazadores de mitos' como experto en robótica del programa y uno de los presentadores habituales. Posición que ocupó hasta 2014. Un par de años después le volveríamos a ver esta vez en 'The White Rabbit Project', esta vez para Netflix.

Su colega Adam Savage ha querido dedicar en Twitter unas palabras a Imahara:

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.