'Los 4 fantásticos' cada vez más cerca: los productores de 'Caballero Luna' ya trabajan en la esperada visión de Marvel Studios del cómic

Grant Curtis y Nick Pepin de 'Caballero Luna' (Moon Knight, 2022) tienen su próximo trabajo con Marvel enfilado. El guionista de la serie, Jeremy Slater, reveló a ComicBook.com que los dos pronto abordarán el muy esperado reinicio de 'Los 4 fantásticos' (Fantastic Four) de Marvel Studios, la primera vez que la casa fundadora se ocupa de su propiedad, tras los fallidos intentos de Fox.

El pistoletazo de salida

Slater reveló a la web que la esperada película de la familia de astronautas mutantes ya tiene asignados productores:

"Mis productores ejecutivos en 'Caballero Luna' son los mismos que manejarán el proyecto Fantastic Four, así que tuvimos muchas conversaciones al respecto. Yo estaba como, 'No no quiero sugeriros nada de lo que se me ocurra, porque honestamente, no necesitáis mi pestazo por ahí".

Las declaraciones de Slater no queriendo interferir se deben a su vínculo anterior con la franquicia, ya que él había escrito el primer borrador de la infame película de los '4 fantásticos' de Josh Trank, aunque solo una de sus líneas llegó al montaje final:

"No creo que el fracaso de los 4 Fantásticos fueran mi culpa per se, porque apenas tengo una línea de diálogo en esa película, cuando Reed está a punto de hacer su experimento científico cuando era niño, y dice: 'No explotes, Creo que esa es la única línea que se quedó en mi guión y todo lo demás cambió. Así que no me quiero apropiar de nada de ella, pero también conozco lo que pasa si anuncian, 'Oye, estamos haciendo una película de los Cuatro Fantásticos', todo Twitter dice 'Yay', y están como, 'Y el tipo que escribió la anterior está repitiendo', y todo Twitter dice, '¡Idiotas!'

Slater reconoce que el proyecto ahora está en las mejores manos: