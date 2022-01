'A través del tiempo' regresa: en marcha una secuela de la mítica serie de ciencia ficción de la mano de su creador

Rumoreado desde hace tiempo, la cadena NBC ha puesto en marcha la producción del episodio piloto del reboot de 'A través del tiempo' ('Quantum Leap'), la serie de ciencia ficción coprotagonizada por Scott Bakula y el fallecido Dean Stockwell.

Un reboot que en realidad es una suerte de secuela situada treinta años después del desvanecimiento del Dr. Sam Beckett (Bakula). Así, nos encontramos con un nuevo equipo que reinicia el proyecto con la esperanza de entender los misterios detrás de la máquina y el hombre que la creó.

Salto cuántico con los responsables de La Brea

El proyecto cuenta con el creador de la ficción original, Don Bellisario como productor ejecutivo. Pero el guion corre de la mano de Steven Lilien y Bryan Wynbrandt, co showrunners de 'La Brea', otro drama de ciencia ficción cuya primera temporada ha sido todo un éxito para NBC.

Recordemos que 'A través del tiempo' fue emitida entre 1989 y 1993 siguiendo las aventuras de Beckett, quien saltaba entre diferentes eras saltando dentro de los cuerpos de otras personas y resolviendo entuertos temporales guiado por su colega Al (Stockwell).

La serie ha sido una de las grandes de NBC Universal y su posible vuelta ha estado durante años dando vuelta (en 2009 parecía que SyFy había hecho algún avance). Sin embargo, los complejos temas de derechos han sido siempre un dolor de cabeza para sacarlo adelante:

«Los derechos fueron un desastre durante años. No sé si siquiera se han resuelto ahora. Eso siempre ha sido el mayor impedimento», comenta Scott Bakula, que reconocía hablar ocasionalmente sobre un regreso potencial con Bellisario: «siempre me decía "no puedo escribirlo sin pensar en ti y en Dean"».

Finalmente, no habrá Dean, pero no descartemos la presencia de Bakula en la serie. De momento, insistimos, esto está en fase de piloto. Si seguimos el ciclo tradicional televisivo, esto se rodaría en los primeros compases de primavera y sabríamos si finalmente tendremos serie o no entre abril y mayo, con los upfronts correspondientes. Todo si las circunstancias pandémicas lo permiten.