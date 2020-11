'Constantine': hay una secuela en camino del film con Keanu Reeves, según Peter Stormare

Aunque hace 15 años fue recibida de forma fría por todos los fans del cómic 'Hellblazer', la película 'Constantine' (2005), protagonizada por Keanu Reeves ha habido un impulso constante de reivindicación por parte de fans de DC y el cine de terror para una secuela 15 años después. Parece que todos los involucrados en el proyecto parecen estar interesados ​​en hacer otra, aunque nunca ha despegado. Sin embargo, Peter Stormare, una de las estrellas de la película afirma que hay una secuela en camino.

Palabra de Lucifer

Stormare, quien interpreta a Lucifer en 'Constantine', usó Instagram para compartir una historia online que elogiaba su actuación. La imagen dice: "En 'Constantine', Peter Stormare interpreta una de las mejores versiones de Satanás en la historia del cine", pero en la leyenda de la publicación hay una anotación del actor, que escribe, "Secuela en camino".

Sin embargo, no ha habido ninguna actualización oficial sobre una secuela de 'Constantine' por parte de DC o Warner Bros, ni Reeves ha ofrecido ningún tipo de confirmación. Lo que sí puede apreciarse es que tras la saga 'John Wick' el nombre de Reeves vive una nueva etapa de apreciación, por lo que no sorprendería ver una nueva película aumentando la idea de "John Wick contra demonios" que se palpaba en las escenas del exorcista con un pistolón de agua bendita. Por otra parte, 'Constantine' también forma parte de un nuevo proyecto de JJ Abrams.

Abrams está preparando una serie de 'Justice League Dark' para HBO Max, e incluiría a Constantine, Swamp Thing y Zatanna. Lo que no se sabe es si Abrams usaría a Reeves (centrado en cine) o Matt Ryan (ligado a CW) o a alguien nuevo para el personaje. También hubo información de que Abrams también está trabajando en otra serie de Constantine, pero eso no ha sido confirmado. El personaje tuvo su propia serie en NBC pero fue cancelada tras su primera temporada, pero el actor fue rescatado para el Arrowverse, donde actualmente protagoniza 'Legends of Tomorrow' de DC.