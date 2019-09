'La costa de los mosquitos': Justin Theroux protagonizará para Apple Tv una nueva serie basada en la novela

Justin Theroux protagonizará una nueva serie que se basa en la novela de, atención, su tío Paul Theroux. La historia sigue a un idealista que harto de la civilización, decide partir junto con su mujer y cuatro hijos hacia un destino misterioso, un lugar de la costa nicaragüense-hondureña conocida como Costa de Mosquitos.

De costa a costa

Neil Cross está adaptando el libro para la televisión, y también escribirá el primer episodio de la serie junto a Tom Bissell. Rupert Wyatt será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios, incluido el piloto.

El último papel protagonista en televisión de Justin Theroux fue en la serie limitada de Netflix 'Maniac'. También protagonizó la aclamada serie de HBO 'The Leftovers', que terminó después de tres temporadas. El libro fue previamente adaptado en una película de 1986 protagonizada por Ford como el padre desquiciado en una muy interesante película de Peter Weir.

Así, 'The Mosquito Coast' se une a una creciente lista de programación original en Apple TV, que se lanzará el uno de noviembre y que incluye el drama de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell 'The Morning Show' o la nueva serie de Jason Momoa, 'See'.