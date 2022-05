Los creadores de 'Cobra Kai' tienen nueva serie: Netflix prepara una comedia sobre Fuerzas especiales borrachas en Las Vegas

En lo que esperamos que llegue la temporada 5 de 'Cobra Kai', parece que sus creadores ya están con una nueva serie. Netflix ha anunciado 'Obliterated', una comedia de acción escrita por Jon Hurwitz, Hayden Scholssberg y Josh Heald. Y, atención, porque pinta interesante.

Según la breve sinopsis ofrecida por la plataforma, la serie girará en torno a un equipo de élite de fuerzas especiales que, al terminar una misión en Las Vegas, decide celebrarlo a lo grande. Sin embargo, una vez terminado el fiestón, descubren que la bomba que desactivaron era falsa, por lo que tendrán que superar su embriaguez y sus temas personales para encontrar la bomba real.

From COBRA KAI creators Jon Hurwitz, Hayden Scholssberg, and Josh Heald comes a new action-comedy series - OBLITERATED, the story of an elite special forces team that discovers their mission went wrong… right after their celebratory party. Production begins this summer. pic.twitter.com/K3ODM3na8Z