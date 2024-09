Disney suspende la adaptación de 'El libro del cementerio' de Neil Gaiman tras las duras acusaciones de agresiones sexuales contra el autor

Disney ha "puesto en pausa" la adaptación de 'El libro del cementerio' (The Graveyard Book) de Neil Gaiman, que ya tenía incluso sus oficinas de producción. La medida llega después de que cinco mujeres denunciaran agresiones sexuales por parte de Gaiman, autor de la novela juvenil, en 2008. IndieWire, informa que la película no se ha desechado, pero varios factores, entre ellos las acusaciones, han contribuido a ponerla en stand by.

Cancelación inminente

Este verano, la start-up británica Tortoise Media publicó una serie de podcasts con relatos detallados de las denuncias contra Gaiman presentadas por cuatro mujeres. Una quinta mujer lo denunció a finales de julio en el podcast 'Am I Broken: Survivor Stories'. Dos mujeres afirmaron que habían mantenido relaciones consentidas con el autor, pero que éste las había forzado a mantener relaciones sexuales "duras y degradantes" no consentidas. Las denuncias se referían a incidentes ocurridos con años de diferencia.

Gaiman, que ha negado las acusaciones, saltó a la fama internacional con su serie de novelas gráficas 'Sandman' y entre sus adaptaciones destaca 'Los mundos de Coraline' . Marc Forster iba a dirigir la nueva película, aunque no se había anunciado ningún reparto. El director Henry Selick, se unió al proyecto justo después de que Disney adquiriera los derechos del libro en 2012. Forster se incorporó en 2022 para dirigir y producir junto a su socia Renée Wolfe con un guión de David Magee.

El libro cuenta la historia de un niño criado por los habitantes sobrenaturales de un cementerio después de que su familia sea asesinada. En una entrada de Tumblr del 29 de diciembre de 2022, Gaiman dijo que no tenía nada que ver con la producción de Disney. En respuesta a un fan, dijo: "Sabes todo lo que sé. Y no, no controlo ni digo nada. Cruzo los dedos para que si la hacen, sea buena". A finales de agosto, Netflix anunció que 'Dead Boy Detectives', serie basada en personajes co-creados por Gaiman para DC Comics, no tendría segunda temporada.

