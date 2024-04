El perturbador documental que se adentra en el gran #MeToo de la televisión infantil ya tiene fecha para su llegada a España

Si fuiste (pre)adolescente durante los probablemente viviríais la edad de oro de la televisión infantil, con cadenas como Disney Channel y Nickelodeon compitiendo por hacerse por ese sector del público con sus comedias live action. Unos tiempos cuyo lado más oscuro han sido recogidos por el documental 'Silencio en plató: El lado oscuro de la televisión infantil' (Quiet on Set: The dark Side of Kids TV).

Estrenado en Estados Unidos el pasado mes de marzo, la docuserie de cinco episodios se estrenará en nuestro país por fin el 19 de abril en HBO Max originaria de Investigation Discovery. En el centro está el gran productor de las series de Nickelodeon Rob Schneider, el creador de, entre otros, 'Drake & Josh', 'Zoey 101', 'iCarly', 'Victorious', etc. y que desde que explotó el movimiento #MeToo ha estado en el ojo del huracán.

La caída del imperio Schneider

De esta manera, el documental comienza repasando las primeras series de Schneider y con quejas de machismo en la sala de guionistas, poco a poco se empieza a hablar de acoso sexual, comportamiento inapropiado y la sexualización de sus protagonistas adolescentes (entre las que destacan Jamie Lynn Spears o Ariana Grande entre otras). Algo de lo que, de hecho, se defendió hace unas semanas.

Una defensa que no convenció a algunos de los actores y actrices, como es el caso de Alexa Nikolas ('Zoey 101'), que en un reciente streaming reaccionó a las palabras de Schneider de la siguiente manera:

"Actúa como si solo hubiera sido un día. En plan 'Lo siento, fue solo esta vez en la que la gente fue afectada'. No siento ni un remordimiento por su parte. Ni llora. Sé que cada uno lleva sus emociones a su manera, pero no siento nada de tu parte. (...) Eres como todo puñetero varón blanco privilegiado que me he topado en plató. Ni siquiera sabes lo que es la responsabilidad."

Sin duda el plato fuerte vino con el tercer episodio, donde Drake Bell relata cómo fue cortejado y abusado sexualmente por el adiestrador de diálogo Brian Peck durante el rodaje de 'The Amanda Show' en 2003 (Bell tenía 15 años).

Si bien en aquel entonces no trascendió la víctima, su detención llevó a varias decenas de actores y familiares a escribir cartas al juez en su defensa. El documental, por otro lado, no obvia tampoco el historial delictivo de Bell (en 2021 se declararía culpable de cargos de poner en peligro y asalto sexual a una menor).

Creado por Mary Robertson y Emma Schwartz, 'Silencio en plató' se convirtió en uno de los grandes éxitos de Max en su estreno, con cifras que rondaron los 16 millones de espectadores.

En Espinof: