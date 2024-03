"Algunos proyectan sus mentes adultas en series de niños". Dan Schneider se disculpa por su comportamiento en los rodajes de Nickelodeon, pero niega las acusaciones más graves

El escándalo de Dan Schneider ha reflotado recientemente. El que fuera showrunner de algunas de las series juveniles más conocidas de Nickelodeon ha pedido perdón por su "comportamiento inapropiado" en el set de rodaje, pero niega cualquier acusación de que sus series sexualizaran a las estrellas juveniles protagonistas.

"Estuvo mal, no debí hacerlo"

El nombre de Dan Schneider ha salido de nuevo a la palestra a raíz de la docuserie 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', que trata la figura del showrunner de series como 'Zoey 101', 'iCarly', 'Victorious' o 'Sam & Cat', todo series protagonizadas por actrices como Jamie Lynn Spears o Ariana Grande, que por aquel entonces eran menores de edad.

En su momento, Schneider fue acusado de "problemas de temperamento durante años", así como de postear fotos de pies de las jóvenes actrices de sus series en sus redes sociales. Además, distintos testigos afirmaron que Schneider hacía muy difícil la convivencia en los sets de rodaje y que era "propenso a las rabietas y a mandar correos enfurecidos", entre otras muchas acusaciones.

En concreto, la docuserie destacó que el showrunner "pedía masajes a compañeras adultas" de manera habitual durante los rodajes, a lo que él contestó en un vídeo disculpándose por su comportamiento:

"Ver los últimos dos episodios ha sido difícil. El enfrentarme a mi actos del pasado. Me avergüenzo y me arrepiento de muchos de ellos. Definitivamente, le debo una disculpa a mucha gente. (...) Estuvo mal poner a alguien en esa tesitura. No debí hacerlo, ni lo volvería a hacer hoy. Me avergüenzo de haberlo hecho. Me disculpo con todas las personas que puse en esa situación y también con las que fueron testigo de ello y se sintieron incómodas".

Schneider en el set de 'iCarly'

Sin embargo, Schneider niega rotundamente que sus series de Nickelodeon sexualizaran a las actrices, y así lo comunicó su representante a Variety:

"Todo lo que ocurría en las series de Dan era cuidadosamente examinado por docenas de adultos y aprobado por la cadena. Si hubiera un problema real con esas escenas que años después algunas personas han definido como 'sexualización', se retirarían, pero no lo hay y siguen emitiéndose internacionalmente y las disfrutan niños y mayores".

"Todas las historias, diálogos, vestuario y maquillaje tenían que ser aprobados por la cadena. Un grupo de supervisión leía y aprobaba cada guion, y los ejecutivos de programación revisaban y aprobaban todos los episodios. Además, cada día en el set había padres, cuidadores y amigos que asistían a los rodajes y ensayos. Si hubiera habido alguna escena o ropa que fuera inapropiada, se hubiera señalado y bloqueado en esa múltiple supervisión. Desgraciadamente, algunos proyectan sus mentes adultas en las series para niños, y sacan conclusiones erróneas sobre ello".

