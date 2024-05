La única canción que James Gunn no logró incluir en su trilogía de 'Guardianes de la Galaxia': un temazo de los 80 inspirado por 'Apocalypse Now'

Pensar en la trilogía 'Guardianes de la Galaxia' nos invita a hacerlo en cuatro cosas: un surtido de personajes entrañable, un tono de humor que desafía los estándares de Disney, un corazón gigantesco y una selección musical para enmarcar. El Walkman —y más tarde el Zune— de Peter Quill (Chris Pratt) nos ha dado muchas alegrías durante los últimos 9 años, pero a James Gunn se le quedó alguna que otra canción en el tintero.

Corazón y temazos

Las elecciones del cineasta para nutrir la banda sonora de sus tres largometrajes superheróicos del Universo Marvel, lejos de estar únicamente vinculadas a sus preferencias personales, están estrechamente ligadas con la narrativa y la situación de los personajes en el momento en que suenan. Un hecho que ha obligado a Gunn a curar con muchísimo mimo las playlists de Star-Lord.

Pero dar forma a una colección como esta no es, ni mucho menos, sencillo. Muchos títulos se han quedado fuera de las tres películas, como 'Cruel to be Kind' de Nick Lowe, por no encontrar la escena adecuada para ellos, mientras que otros terminaron perdiéndose en una batallas por los derechos que suelen estar a la orden del día.

El bueno de James siempre ha solido salir airoso gracias a su insistencia —y, probablemente, a la maquinaria de la Casa del ratón—, pero hay un tema que se ha convertido en una espinita clavada para el director, que ha confesado en "X" cuál es el único que no consiguió llevar a la gran pantalla junto a su familia disfuncional de antihéroes: 'Russian Roulette' de Lords of the New Church.

"A lo largo de tres películas he podido incluir cada canción que he escrito en un guión, a veces después de luchar y esforzarme mucho por conseguir los derechos. Sin embargo, por primera vez, en el Vol. 3 no pudimos conseguir los derechos de una canción que quería porque estaba inmersa en batallas legales. La canción es Russian Roulette de Lords of the New Church".

La canción, 100% Guardianes y lanzada en 1982 en el álbum 'The Lords of the New Church', está inspirada por la película 'Apocalypse Now' de Francis Ford Coppola, y su letra arranca haciendo referencia a un soldado de Vietnam que vuela a bordo de un helicóptero para, después, descubrir que el pasajero tan sólo es un actor.

Sea como fuere, la lista de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' ha terminado siendo un bombazo que comienza con una versión acústica de la 'Creep' de Radiohead que encoge el estómago y que nos deja perlas cortesía de artistazos como los Beastie Boys, Bruce Springsteen —que no Sprinter— o Faith No More. Casi nada.

