'One Piece' capítulo 1105 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Toei Animation ya ha retomado el ritmo regular de 'One Piece', y las cosas siguen caldeaditas en la isla de Egghead. Vegapunk se ha convertido en un aliado inesperado para los Sombrero de Paja de Luffy, pero la llegada del CP0 y la Marina a la isla promete poner las cosas difíciles.

Aliados hasta en el infierno

Los capítulos más recientes de 'One Piece' han seguido situando las piezas sobre el tablero y adelantado varios enfrentamientos, como el de Zoro contra Kaku. Eso sí, también nos ha dejado con un importante giro que va a dificultar la situación al CP0 y un adelanto sobre el pasado de Bartholomew Kuma que está a puntito de caramelo.

Esta semana ya nos toca en la lista de reproducción el capítulo 1105 de 'One Piece'. Y si no queremos perdérnoslo, a través de Crunchyroll podemos seguir en japonés subtitulado los nuevos episodios casi, casi, según se emiten originalmente en el país nipón. Así que si no queremos esperar demasiado, estos son los datos para verlo según esté disponible en la plataforma:

Podemos verlo el domingo 19 de mayo

En España a partir de las 10:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

También sabemos que podemos seguir el anime a través de Netflix, pero únicamente desde el Arco de Egghead. Así que si ya llevamos la historia al día, es una buena manera de seguir los episodios más recientes.

Eso sí, en Netflix los nuevos episodios llegan con algo más de retraso, y tendremos que esperar hasta el sábado 25 de mayo para que el capítulo 1105 esté disponible en la plataforma.

