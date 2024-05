"Me sentí despreciado". John Leguizamo desvela por qué no aceptó un papel junto a Brad Pitt y Angelina Jolie

Es difícil no querer a John Leguizamo. Desde que saltó a la fama con dos películas tan diferentes como 'Atrapado por su pasado' y 'Super Mario Bros' ha hecho todo tipo de cine sin que se le caigan los anillos, desde 'John Wick' hasta 'Ice Age'. Y ahora, a sus 63 años, ha hablado con Business Insider sobre el cine que se arrepiente de no haber aceptado... y una película en particular ante la que guarda aún un poco de resquemor.

Mr. and Mrs. Leguizamo

En particular son tres los papeles que, en retrospectiva, querría haber aceptado: 'El diablo viste de Prada' (acabó haciéndolo Stanley Tucci), 'Happy Feet' (fue sustituido por Robin Williams) y 'Sr. y Sra. Smith' (donde terminó teniendo la cara de Vince Vaughn). Y en este último caso tiene muy claro por qué se salió fuera del proyecto: "Tenía mis razones. Quiero decir, eran estúpidas, pero las tenía".

Fue porque estaban pagando a Angelina Jolie y Brad Pitt 20 millones y a mí iban a pagarme a escala. Me sentí despreciado, y probablemente no era como me estaban tratando, pero es como me sentía. A veces, cuando eres una persona de color, estás tan acostumbrado a que te menosprecien que crees que lo están haciendo y muchas veces no es así. Eso pasa, y tienes que ir a mucha terapia para arreglarlo.

También tuvo un motivo para no aceptar 'Happy Feet', y este sí que es de llevarse las manos a la cabeza: "Había hecho 'Ice Age' y decía 'No quiero hacer todas estas películas sobre hielo'. Una razón estúpida. Pero me parecía lógica en aquel momento, y después perdí millones". Hace poco también supimos que Leguizamo acabó rechazando un papel pequeño en 'Spider-man: Homecoming' después de que no le dieran el de Buitre. Tiene bien aprendido aquello de que en la vida, a veces, hay que saber decir que no.

