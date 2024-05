'Shogun' se acerca a su renovación por una temporada 2 de cara a arrasar en los Emmy

Cuando terminó 'Shogun' hace unas semanas, no fueron pocos los que aplaudieron que una miniserie de diez episodios no necesitara ni uno más ni uno menos, medidos todos a la perfección. Por supuesto, la serie ha sido un éxito y en FX, propiedad de Disney, no van a dejar que se les escape la posibilidad de convertir la miniserie en serie regular. Su futuro aún no está confirmado, pero las primeras informaciones no dejan mucho lugar a dudas.

Horas, minutos y Shogun 2

Y es que, por lo que informan desde Deadline, Hiroyuki Sanada ha firmado para volver en una segunda temporada como el Señor Yoshii Toranaga. Y ojo, no está confirmada en absoluto, pero el movimiento no solo tendría sentido como manera de aprovechar el éxito de público, sino también desde el punto de vista del prestigio, y, particularmente, de los Emmy.

Tras la huelga, la categoría de Mejor Drama en los premios televisivos se ha quedado prácticamente vacía, y la gran lucha este año vendrá en la categoría de Mejor Miniserie. Si convierten 'Shogun' a una serie regular, evitaría participar en esa competición y tendría el camino muchísimo más allanado en la categoría de drama. ¿Tiene sentido estratégico? Sí. ¿Creativo? No tanto.

Y es que la mayoría de los fans no han reaccionado precisamente con alegría. Es más, la opinión general está totalmente en contra de tener una segunda temporada: al fin y al cabo, la primera adaptaba por completo la novela de James Clavell, sin dejar la puerta abierta a una continuación que ya sería completamente original y muchos ven como un sacrilegio. Habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero todo apunta a que las katanas volverán a silbar de nuevo.

