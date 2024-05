Este invernal thriller policíaco triunfa en Netflix México, lo protagonizan Nicolas Cage y John Cusack, y está basado en hechos reales

Si la última de 'True Detective' te dejó con ganas de más crímenes pasados por nieve, una opción similar, aunque bastante distante en cuanto a calidad, se nos ofrece en 'Bajo cero' ('Frozen Grounds'), el thriller policiaco ambientado en Alaska y protagonizado por Nicolas Cage y John Cusack que está conquistando a la audiencia de Netflix México.

Estrenada en el 2013, se trata de la primera película de Scott Walker, quien se inspiró para ella en los crímenes reales de Robert Hansen, un asesino en serie que actuó en Anchorage durante la década de los 70 y los 80, y cuyo nombre se mantiene en esta película bajo la interpretación estoica de John Cusack.

La historia pone su foco en la investigación de la policía de Alaska a través del agente Jack Halcombe, interpretado por Nicolas Cage y que, con la ayuda de una de sus víctimas que logró escapar (Vanessa Hudgens), tratarán de dar con el asesino. Como es habitual en el género, son varios los cabos sueltos y callejones sin salida a los que se enfrentan los protagonistas, y la cinta posee un tono bastante oscuro, aunque oculte la crudeza de los crímenes reales.

Mediocre, según la crítica

La crítica no la puso demasiado bien. Con un 37 de media en Metacritic, la mayoría de las reseñas hablaban de ella como una película mediocre. Su crítica en The Guardian alabó poco más que las actuaciones de sus protagonistas, mientras que Time Out London criticó su falta de ambición, que lo mantenían como un thriller de vieja escuela meramente convenncional. Para Espinof, Alberto Abuín también escribió sobre ella, diciendo que el duelo interpretativo entre sus protagonistas denotaba "vagancia y apatía".

La adaptación de thriller convencional palidece frente a los hechos reales. Los terribles crímenes de Hansen dejaron una gran huella en la región, con el asesinato de al menos 17 chicas que se conozcan, y algunas de las investigaciones siguen abiertas incluso a día de hoy, con descubrimientos tan recientes como uno en 2021, a pesar de la muerte del perpetrador en 2014.

Pese a sus comparaciones con 'Seven' en toda su campaña promocional, 'Bajo cero' tampoco obtuvo mucho éxito en taquilla ni en el mercado doméstico, y recaudó unos escuetos 5 millones de dólares frente a un presupuesto que se estimaba en torno a los 30 millones.

Esto puso a Walker en la cárcel de directores, que tardaría otros diez años en sacar una película, llamada 'The Tank', y que tampoco sería recibida con mucho éxito. Actualmente su cinta con Cage se encuentra bien alto en la audiencia de Netflix México, y su fórmula de thriller formulaica pero efectiva ha sido más que suficiente para atrapar a los espectadores.

