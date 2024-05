El público dicta sentencia sobre 'El reino del planeta de los simios' y afirma que es la peor de la saga desde el remake de Tim Burton y un punto bajo en la carrera de Wes Ball

Es un secreto a voces que la taquilla, tanto nacional como internacional, no está pasando por su mejor momento. Por suerte, después de unas cuantas semanas —tal vez demasiadas— de sequía y decepciones, las principales apuestas de los grandes estudios para el curso cinematográfico 2024 empiezan a llegar a nuestras salas de cine insuflando algo de vida al box office, y la más reciente en hacerlo ha sido 'El reino del planeta de los simios'.

¡No! ¡Estamos en la B!

La primera piedra de la nueva trilogía de la saga se las ha apañado para amasar 129 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana, 2,2 de los cuales han sido cortesía de los espectadores españoles. No obstante, pese a los decentes —que no estratosféricos— resultados en lo crematístico, el público no ha quedado tan satisfecho con la cinta de Wes Ball en lo que a su "calidad" respecta dentro de una tónica positiva.

'El reino del planeta de los simios' ha recibido la peor nota de la franquicia en CinemaScore desde el infame remake de Tim Burton estrenado en 2001, recibiendo una puntuación de B que, si bien puede no sonar nada mal, queda bastante por debajo de las expectativas para un blockbuster de gran presupuesto, que no suelen obtener menos de una A-.

Como referencia, cabe destacar que tanto 'El origen', 'El amanecer' como 'La guerra del planeta de los simios' recibieron, precisamente, una A- en sus respectivos CinemaScores —no hay registros de la pentalogía original—, mientras que el filme de Tim Burton sólo rascó una B-. Pero ojo, porque si indagamos un poco más y nos centramos en la filmografía de Ball, la cosa no mejora demasiado, superando sus tres películas de 'El corredor del laberinto' a su último estreno con una A- para la primera entrega y dos B+ para sus secuelas.

La siguiente parada dentro de las superproducciones de estudio será en un par de semanas con 'Furiosa: De la saga Mad Max'. ¿Cumplirá la regla no escrita de la A-? Sólo el tiempo lo dirá, así que por el momento sólo queda esperar que tanto ella como 'El reino del planeta de los simios' ayuden a mantener una taquilla que necesita productos como ellas como agua de mayo. Nunca mejor dicho.

