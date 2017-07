Luc Besson quiere su 'Star Wars': ha escrito 'Valerian 2' y ya trabaja en la tercera entrega

Luc Besson está tan enamorado de 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' que está preparando una trilogía. Su nueva película ha costado 180 millones de dólares, es la producción más cara de la historia del cine francés, y este fin de semana comienza su prueba de fuego: el estreno en salas de cines de varios países. Besson tiene grandes planes pero todo depende del público:

"Ya he terminado la número 2 y estoy escribiendo la 3. No sé si las haremos porque no depende de mí. Depende del público, si les gusta. Mis amigos me dicen: '¿Por qué escribes la segunda? Ni siquiera sabes si vas a hacerla'. Me da igual. Soy feliz escribiéndolas, me lo paso bien. Así que ni siquiera espero. Escribo para mí mismo. Terminé la secuela, y hace un mes estaba aburrido, así que dije: vamos a escribir la tercera."

La adaptación del cómic de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières (gran influencia en la creación de 'Star Wars') ha sido uno de los proyectos más ansiados en la carrera de Luc Besson así que no es de extrañar que esté escribiendo más aventuras de Valérian y Laureline. De hecho, pese al elevado presupuesto, el director afirma que la película no puede perder dinero, por cómo se ha financiado, aunque es consciente de que no hay posibilidad de saga con un fracaso en taquilla.

El cineasta cuenta que su esposa, Virginie Besson-Silla, es la responsable de la financiación de 'Valerian'. Consiste básicamente en vender los derechos de distribución internacional antes de rodar y recaudar dinero de numerosas fuentes, incluyendo inversiones privadas. Besson asegura que lograron 80 millones en un sólo día con distribuidores.

En el siglo XXVIII, Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) forman un equipo de agentes especiales encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos. A las órdenes del Ministro de Defensa, los dos se embarcan en una misión a la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante expansión, donde especies de todo el universo han convivido durante siglos para compartir conocimientos, inteligencia y cultura. Hay un misterio en el centro de Alpha, una fuerza oscura que amenaza la pacífica existencia de la Ciudad de los Mil Planetas. Valerian y Laureline disponen de poco tiempo para identificar la acechante amenaza y salvaguardar no sólo Alpha sino el futuro del universo...

No me convence la pareja protagonista, y hay división de críticas, muchas de las cuales coinciden en que el guion es un problema, pero yo no me la pierdo y espero que Besson pueda hacer la trilogía, simplemente porque se siente diferente a las superproducciones de Hollywood que acaparan las carteleras. Con el cómic original de apoyo, la visión y ambición del director, y secundarios como Clive Owen, Ethan Hawke o Rutger Hauer, debería ser un gran entretenimiento. Lamentablemente, en España se estrena el 18 de agosto... nos toca esperar un mes más.

Vía | Slashfilm