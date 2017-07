Sony quiere una secuela de 'Baby Driver' y Edgar Wright está tentado de romper su norma

Edgar Wright escribe (o coescribe) los guiones que dirige, ha realizado varios éxitos y títulos de culto, es uno de los pocos directores actuales que no están interesados en secuelas. Y claro, no dejan de preguntarle cuándo va a hacer una, que lo suyo no es normal. Ahora es el turno de preguntarle por una continuación de 'Baby Driver'.

Su última película está siendo un éxito de crítica y público, en sólo tres semanas ya ha recaudado 96 millones de dólares (no es una taquilla comparable a un blockbuster pero tampoco el presupuesto: sólo 34 millones). ¿Habrá segunda parte? Wright declara que Sony ya le ha pedido 'Baby Driver 2' y confiesa que, esta vez, la idea le parece tentadora. Así lo explica:

"El estudio me ha pedido que piense en escribir una secuela y es una de las que quizá pueda hacer una secuela porque creo que hay más espacio para continuar en relación a los personajes. Baby tiene un nuevo lugar. Con la mayoría de secuelas tienes que elaborar algo para que puedan retroceder a la primera casilla, a menos que haya algún lugar más profundo al que ir. Creo que con Baby Driver hay más para avanzar en ese terreno, y más o menos tengo una idea de que si haces otra película, tienes que trastocar su implicación en el mundo criminal de manera diferente para que ya no sea más el aprendiz."

Edgar Wright también ha comentado que tiene ideas para rodar una secuela de 'Arma fata' ('Hot Fuzz') pero al igual que en el caso de 'Baby Driver', de momento se resiste y prefiere rodar historias originales. Según cuenta, el tiempo que necesita para rodar una película es demasiado como para volver a recuperar historias del pasado:

"Creo que la cuestión con las secuelas es que siempre estoy pensando en: ¿qué es lo próximo? Y lo que pasa con cualquier película es que va a llevar al menos dos años de tu vida. Quizá tres. Así que, cuando tienes la juventud de tu parte, y yo estoy ya en mis cuarenta, piensas: supongo que debería contar nuevas historias antes que revisitar las viejas".

En cualquier caso, se le nota muy entusiasmado por el personaje de Baby, y su posible evolución, como para dejarlo escapar. Quizá necesite más tiempo para pensar en un guion, o para que Ansel Elgort madure y pueda contar una historia realmente diferente, pero no me sorprendería que rompiese su norma contra las secuelas. ¿Qué opinas?

Vía | Empire