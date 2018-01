¡Sorpresa! Netflix estrenará en febrero 'Mute', la esperada nueva película de Duncan Jones

Os hemos contado mucho sobre 'Mute', la compañera espiritual del debut de Duncan Jones 'Moon' (2009) y si hace unos días veíamos las primeras imágenes, hoy se ha revelado que llegará muy pronto.

El cineasta confirmó en Twitter que su película de ciencia ficción probablemente llegue a Netflix el próximo mes. Como se puede ver en sus tweets, el hijo de David Bowie no parece querer que la noticia se haga una bola enorme, pero aprovechó para agregar comentar que se está esperando a que se finalicen los "condenados" subtítulos de las distintas regiones pero que los controles técnicos de efectos visuales ya se habrian completado.

Wasn't it meant to be released a couple of months ago? Not a great sign.

Jones la describe como un homenaje al 'Blade Runner' (1982) de Ridley Scott y una "Casablanca de ciencia ficción". Es de esperar que un tráiler eesté al caer si de verdad la fecha de lanzamiento es el próximo mes.

Además, un usuario de Twitter encontró en la página de Netflix una imagen promocional que revela el minutaje película: 2 horas y 6 minutos.

Looks like we have a confirmed running time for MUTE as well. pic.twitter.com/A1FlPEawS6