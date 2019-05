Las Wachowski preparan el regreso de la saga 'Matrix', según el director de 'John Wick 3'

¡Hay nueva información sobre la vuelta de 'Matrix'! En 2017 se recuperó la conversación sobre una cuarta entrega a raíz de unas declaraciones de Keanu Reeves donde afirmaba que volvería a interpretar a Neo si las hermanas Wachowski estaban al mando. Poco después se supo que Warner estaba barajando la opción de un reboot sin Reeves ni las Wachowski.

Ante los rumores de un posible remake, el guionista elegido por Warner, Zak Penn, aclaró que el proyecto no pretendía rehacer la historia ya contada sino ampliar el universo con nuevos personajes; es decir, un spin-off que funcione de reboot para relanzar la franquicia. Ahora, dos años más tarde y cuando se cumple el 20º aniversario de la original, nos enteramos por una entrevista a Chad Stahelski, director de 'John Wick 3', que efectivamente 'Matrix 4' está en marcha y con las Wachowski a bordo.

"Estoy muy contento de que las Wachowskis no están simplemente haciendo una 'Matrix' sino que están expandiendo lo que todos amamos", ha dicho Stahelski, que aprovecha para volver a ofrecerse como especialista de escenas de acción (ya colaboró en la trilogía de ciencia-ficción y, de hecho, fue el doble de Reeves en escenas de riesgo) pero aceptaría lo que le pidan: "Dejaría cualquier cosa que estuviera haciendo por ayudarlas".

Keanu Reeves y Chad Stahelski

Cuando le preguntan si tiene más detalles sobre la participación de las Wachowski, si estarán detrás de las cámaras, el realizador responde con dudas: "No estoy seguro sobre el conjunto. No estoy seguro de que Lana vaya a hacerlo". Recordemos que Lana Wachowski ha estado ocupada con la serie 'Sense8' y lo último que hizo en cine, con su hermana Lilly Wachowski, fue un fracaso comercial, 'El destino de Júpiter' ('Jupiter Ascending', 2015).

Keanu Reeves lo confirma: que cuenten con él para 'Matrix 4'

Junto a Chad Stahelski estaba el protagonista de las dos sagas implicadas, 'Matrix' y 'John Wick', Keanu Reeves, y el entrevistador no pudo evitar plantearle si seguía dispuesto a recuperar el papel de Neo, en caso de que las Wachowski se lo pidieran. "Sería un regalo. No diría que no a eso", respondió el actor. Ahora solo falta que Warner y las Wachowski se pongan de acuerdo...