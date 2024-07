El estreno descafeinado de 'El diario de Jorge' pierde contra los Juegos Olímpicos aunque mejora las audiencias de 'Así es la vida'

Pese a que Telecinco lleva anunciando 'El diario de Jorge' a bombo y platillo desde hace ya un tiempo, su estreno arrojó números bastante flojos: si bien el programa de Jorge Javier Vázquez superó a 'Así es la vida', no logró llegar ni al millón de espectadores.

Así es la vida

'El diario de Jorge' es la última gran apuesta de Telecinco, que recupera el formato 'El diario de Patricia' con Jorge Javier Vázquez al frente. El espacio se estrenó en la sobremesa del 29 de julio pero, no solo obtuvo unas críticas pésima en redes, sino que tampoco despuntó en audiencias.

El programa anotó 9.4% de share y 873.000 espectadores, quedando muy por debajo de su competencia directa de franja horaria: el partido de Balonmano entre Suecia y España de los Juegos Olímpicos en La 1 (12.3% y 1.140.000) y el episodio de 'Sueños de libertad' en Antena 3 (11.4% y 1.087.000).

Eso sí, la cadena pudo darse con un canto en los dientes ya que 'El diario de Jorge' mejoró los datos que obtuvo 'Así es la vida' la semana pasada (8,1% y 706.000 espectadores), por lo que al menos salió ganando con el relevo de programas. Ahora bien, no es un principio demasiado prometedor, teniendo en cuenta que rascó menos que el estreno de 'Mía es la venganza' en la misma franja (9,7% y 1.007.000), y ya sabemos cómo terminó esa serie.

Audiencias de la noche

Telecinco no remontó de cara a la noche: la ausencia de 'Supervivientes All Stars' en su parrilla no pudo ser cubierta por la película 'La guerra del mañana' (8.2% y 577.000), que no logró superar a la gala del 'Grand Prix' en La 1 (14.7% y 1.317.000) ni al episodio de 'Hermanos' en Antena 3 (11.9% y 929.000).

