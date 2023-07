'First Dates': el inesperado descubrimiento del soltero de Benidorm y su cita. "Cuanto más primo, más me arrimo"

Lo de que solo estamos a tres personas de todo el mundo va a ser verdad. Y es que hay algo peor que no tener nada en común con tu cita en 'First Dates': que tu compañero de velada sea primo tuyo.

Prima de riesgo

Carmen tiene 20 años, es esteticista y vive en Alicante. Dice que su peor defecto es que le da mucho miedo todo y se fija demasiado en intentar quedar bien. Por eso, nunca ha tenido pareja ni ha tenido relaciones sexuales. Según le contó a Carlos Sobera, su familia es gitana pero no se aferra mucho a las tradiciones.

José María vive en Benidorm, trabaja como dependiente y tiene 19 años. Dice que es muy sensible, "un cagao, un llorica". Al verle, a Carmen no le atrajo físicamente, por el piercing en la boca y por ser bajo. A él le pareció una estirada y una pija: "Ahí, con el vinillo".

José le pidió probar su vino y le pareció demasiado fuerte para él. Carmen levantó las cejas: "Es muy soso, pedirse agua en una primera cita". Descubrieron que ambos tienen familia en Mutxamel: "A lo mejor, hasta les conozco" afirmó ella.

Aunque la conversación ya era más relajada, los choques continuaron. Carmen se quejó de que no salía suficiente de fiesta y José afirmó que él era más de estar en casa: "Necesito una persona que me empuje a salir a ver mundo, a vivir. En casa no se vive".

Tampoco encontraron hobbies en común: a José le encanta el cine y las series y Carmen prefiere las telenovelas: "A mi abuelo le encantaría" se planteó él. Donde sí hicieron match es en los valores, ya que ambos coincidieron en que no podrían estar con alguien que no respetase los derechos humanos y en que todos deberíamos ser feministas.

Al final, se dieron cuenta de que estaban muy a gusto charlando, pero surgió un nuevo imprevisto que ninguno pudo anticipar: se dieron cuenta de que eran primos porque tenían parientes en común en el pueblo. Eso le quitó las ganas a Carmen de seguir conociéndose, porque no quería ser el chisme de la familia. José lo aceptó, aunque en su caso no tenía ningún problema: "Cuanto más primo, más me arrimo".

En Espinof | Las 17 mejores series de comedia de 2023... hasta ahora