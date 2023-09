'First Dates': la soltera de Olivenza le confiesa a su cita que es un poco choni. "Es viejoven, piensa como un yayo"

En 'First Dates' siempre intentan traer invitados que tengan un estilo marcado. Maribel se define como una "chonaca" y chocó con Miguel, que tenía un poco de miedo de que le tirara la cuenta a la cara.

Porque eres viejoven

Maribel vive en Olivenza (Badajoz), estudia para ser higienista dental y tiene 22 años. Dice que es una chica "muy hardcore y muy leona". No le gusta trabajar en el campo, pero de momento es lo que le toca. Buscaba un chico con las ideas claras: "Soy una chonaca, chonaca fuerte. Si gesticulo así, imagínate cuando estoy enfadada".

Miguel viene desde Aljucén (Mérida), tiene 24 años y estudia Periodismo en Málaga. Al verle, Maribel le hizo la cruz porque no le gustó su estética: "Me gusta el look urbano, no el rollo camisa que parece que acaba de salir de la primera comunión". A él no le acabaron sus tatuajes.

Hablando del trabajo de Maribel recogiendo fruta, Miguel le aseguró que era "más de pueblo que las liebres": "Va de pijo pero es cani" dedujo ella. Maribel le contó que su expareja le fue infiel y a él no le resultó muy difícil imaginarse la situación: "Seguro que le fue detrás a pegarle un sartenazo o con la escopeta de balines".

Tampoco le sorprendió que confesara ser "un poco choni": "Me parece una choni de categoría, no tiene nada de malo". Miguel adivinó que ella era más de Bad Gyal y le contó su pasión secreta por Manolo Escobar: "Es un viejoven, piensa como un yayo".

Miguel se lanzó a contar chistes, a pesar de que ella le advirtió que no le gustaban. Contó uno tras otro y se quedó muy chafado al ver que lo único que se escuchaba eran los grillos: "Sus chistes me han parecido nefastos".

Lo que más rechazo le provocó a Maribel fue saber que Miguel tenía una jaula llena de palomas, cuando ella les tenía pánico: "Me ha dado miedo que me tirara la cuenta a la cabeza" pensó él. Al final prefirieron dejarlo en ser simplemente "coleguillas".

