'First Dates': el soltero de Fuerteventura se arranca a bailar con su cita. "Un perro se llevó mis calcetines"

Debería estar prohibido ir a 'First Dates' si todavía no has superado a tu ex. Omar y Alba se lo pasaron muy bien en su cita, lástima que él no se sacara de la cabeza a la chica que abandonó tras más de 10 años de relación.

Espera al último baile

Omar vive en Fuerteventura, tiene 37 años y trabaja en una embarcación de rescate. Dice que es muy impulsivo y que estuvo con la misma mujer 15 años, hasta que un día él se marchó a por tabaco y no volvió. Luego es cuando se dio cuenta de que era la mujer de su vida: "La admiro y no se lo oculto a nadie".

Al llegar al restaurante, le contó a Carlos Sobera que su viaje desde Canarias no fue del todo tranquilo, ya que se le quedó enganchada la mochila en una puerta automática: "Se me trabó, tuvieron que venir los técnicos, un perro se llevó mis calcetines...".

Alba tiene 27 años, vive en Las Palmas y es camarera. No se ha enamorado nunca porque tiende a idealizar a la gente. Al verle, pensó que Omar era muy guapo. Comenzaron bromeando sobre las diferencias entre cómo hablan los canarios y el resto de España (¿team "guagua" o team "autobús"?).

Omar le sorprendió con su imitación de Apu, el de 'Los Simpson', y al decirle que se llevaban 10 años. Alba le tiró de la lengua y terminó confesando que sigue dispuesto a volver con su ex. Ella se lo tomó sorprendentemente bien, entendiendo que todavía tuviera apego emocional por ella.

Cuando Matías anunció que iban a pinchar música, Omar inicialmente se negó a bailar pero terminó accediendo. No solo se marcó un par de pasitos, sino que cogió a Alba en volandas, le empezó a dar vueltas en el aire y no paró hasta que se cargaron una bombilla.

En la decisión final, Alba lo tuvo claro y dijo que sí a una segunda cita. Omar hizo el amago de decir que no pero ella le taladró con la mirada y parece que se lo pensó mejor: "Primero tengo que sanar una cosa, pero te diría que sí".

