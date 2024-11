"Nos ha engañado a todos". El lío de Broncano con un asistente del público en 'La revuelta' y su plan secreto

Parte del éxito de 'La revuelta' es porque constantemente sorprende con cosas que nadie podría haber anticipado. En el programa de anoche, un espectador del público le confesó a David Broncano que había acudido como estrategia para que le cogieran en 'El cazador'... para luego descubrir que ya había participado en el concurso.

"Estás apuntado pero no te llaman"

Uno de los momentos más surrealistas del programa del 13 de noviembre en 'La revuelta' fue cuando le dieron la palabra a un asistente del público. En principio, solo querían destacar su parecido con Kurt Cobain, pero él les sorprendió con sus intenciones ocultas.

La bióloga María José López Galiano y el químico Marcos de la Peña fueron dos de los invitados de 'La revuelta'

"Te presento a Juan, nos ha engañado a todos, porque quiere ser candidato a 'El cazador'" le presentaron. "¿Has intentado por la vía ordinaria?" le preguntó David Broncano. "Estoy apuntado ya" contestó Juan. "Estás apuntado, pero no te llaman" continuó el presentador.

La idea de Juan era aprovechar sus momentos en el programa para que le cogieran en el concurso de Rodrigo Vázquez, algo que hizo tanta gracia a Broncano que decidió seguirle el juego: "Haz un speech vendiéndote". Así pues, Juan miró directamente a cámara e hizo el llamamiento:

"Me he presentado al casting, no sé si me llamaréis en algún momento, pero espero que lo hagáis porque, como ya os dije, me gustaría muchísimo estar en ese concurso que veo todos los días, llevo años viéndolo".

El giro inesperado de todo esto (por si la situación de por sí no lo fuera suficiente), fue cuando después descubrieron que Juan ya había sido concursante de 'El cazador' en 2020, y compartieron en sus redes un fragmento de su participación. Juan terminó respondiendo a la pillada: "¡Doy la cara! Como salí en 2020, me dijeron que podía volver y me apunté otra vez. ¡Estoy esperando!". Para acabar por todo lo alto, otro usuario de Twitter reveló que Juan incluso había sido exconcursante de 'First Dates'.

