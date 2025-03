'Supervivientes 2025' descoloca a sus nominados con la expulsión sorpresa. "No puedo creerlo"

El gancho de esta semana para que la gente se quede a ver la gala de 'Supervivientes' es una doble expulsión que comenzó anoche con su primera víctima y anunciará otra el jueves. Nieves Bolós fue la elegida por la audiencia para ser expulsada... aunque de momento solo se va desterrada a Playa Misterio.

Expulsada (por ahora)

De momento, las únicas concursantes como tal que se han ido ha sido por abandono (Beatriz Rico y Terelu Campos) porque todos los expulsados están siendo desterrados a Playa Misterio con oportunidad de volver en algún momento.

En la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', arrancaron la prometida doble expulsión, para solucionar el tema de tener tantos nominados. A excepción de Koldo y Laura, también estaban nominados Montoya, Nieves Bolós, Gala Caldirola, Carmen Alcayde, Almácor, Damián Quintero, Rosario Matew, Ángela Ponce y Pelayo Díaz por hacer trampas la semana pasada.

Si bien Koldo, Montoya y Rosario se salvaron, los nominados se quedaron muy descolocados al enterarse de la doble expulsión: "Estoy un poco en shock todavía, esta noche se va uno de todos los nominados, una persona será eliminada esta noche y el jueves otro" les explicó Gala después de ser salvada.

"No puede ser" exclamaron todos al saber que los que se libraran esta noche podrían ser expulsados esta misma semana: "Yo no estoy salvada del todo porque el jueves puede ser que..." continuó Gala. Las últimas nominadas que se disputaban la plaza eran Nieves y Carmen.

Cuando anunciaron el nombre de Nieves como la expulsada, Carmen no podía creerlo: "Es de las mejores supervivientes que hay en esta isla, nos cuida a todos, ella merece quedarse mucho más que yo. No me lo creo". Gala se puso a llorar amargamente al saber que se iba su amiga: "No puedo creerlo"... aunque no se fue muy lejos porque, de momento, a Nieves solo la mandaron desterrada a hacer compañía a Manuel y Samya.

En Espinof | Se acabó la vida en directo: por qué los realities de Telecinco ya no están funcionando como antes

En Espinof | Las mejores películas de 2024 en Disney+