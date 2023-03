Esta ofertaza es como la miel para Winnie The Pooh: Amazon deja la construcción LEGO Ideas de la casa árbol casi a precio mínimo histórico

Aunque en la tienda LEGO podemos encontrar un enorme catálogo de figuras y construcciones, muchas veces podemos ver mejores precios en otras tiendas como Amazon, El Corte Inglés y Fnac. Si estás buscando algún set de una serie clásica de animación, y sobre todo que tenga un buen precio, la construcción LEGO Ideas de Winnie The Pooh, que corresponde a la casa árbol, ha bajado de precio en Amazon y se queda por solo 86,69 euros.

Este set de construcción LEGO Ideas tiene un precio recomendado en Amazon de 133,08 euros, aunque durante los últimos meses ha ido bajando hasta mantenerse por los 99,99 euros, el precio oficial de la tienda LEGO. Pero si quieres llevártela al mejor precio y con un buen descuento, ahora se queda casi a su precio mínimo histórico de 86,99 euros. Además, puedes aprovechar el mes gratuito de la suscripción a Amazon Prime para recibirla mediante envío rápido y gratis.

Comprar LEGO Ideas 21326 de Winnie The Pooh al mejor precio

Lo más interesante de esta construcción es que cuenta con la casa árbol de Winnie The Pooh, constando el set de un único edificio con un total de 1.265 piezas. Destaca la cantidad de accesorios que podemos ver en el edificio, desde las hojas del árbol hasta colmenas, e incluso se puede abrir para ver el interior de la casa.

Además de la casa árbol, incluye una selección de cinco minifiguras de los personajes más clásicos, entre los que podemos encontrar al propio Winnie The Pooh, Piglet, Tigger, Conejo e Ígor, cada uno con el accesorio más característico del personaje. Evidentemente, a Winnie The Pooh no le faltará su clásico tarro de miel.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

En Espinof Selección | ¿Sabes más que Jon Nieve? Esta expansión del Trivia de 'Juego de Tronos' vuelve de oferta y se queda por menos de 10 euros en Amazon

En Espinof | Las 29 mejores series de Disney+

Imagen | LEGO