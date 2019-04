'After Life' renovada por una segunda temporada: Ricky Gervais seguirá con su crisis vital en Netflix

Netflix ha decidido renovar 'After Life' por una segunda temporada. Ricky Gervais, creador, protagonista, guionista y director de la serie, ya había comentado que estaba escribiendo nuevos episodios, pero no ha sido hasta ahora cuando la plataforma de streaming ha hecho oficial su continuidad.

La segunda temporada de 'After Life' constará de seis episodios, los mismos que la primera, y la podremos ver en 2020. Por el momento se desconoce la fecha exacta de estreno. Gervais ha lanzado el siguiente mensaje tras hacerse oficial la renovación de la serie:

El mensaje de Gervais

Nunca había tenido una reacción así antes. Ha sido una locura y reconfortante. Pero ahora tengo que asegurarme de que la segunda temporada es aún mejor por lo que probablemente tenga que trabajar aún más duro de lo habitual. Es molesto en realidad.

La renovación de 'After Life' llega prácticamente un mes después del estreno de la primera temporada el pasado 8 de marzo. Como es habitual, Netflix no ha dado ningún dato sobre su audiencia, pero la compañía ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de cancelar aquellas series que no tienen el seguimiento que esperan.





Por mi parte, disfruté bastante con una primera temporada que mezcla humor y melancolía, logrando que te rieras cuando se lo proponía, pero también de dejarte tocado emocionalmente cuando el drama se adueñaba de la función. A ver si Gervais logra mantener el nivel o incluso superarlo en la segunda.





Vía | Hollywood Reporter