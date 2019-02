Alucinante tráiler de 'The Twilight Zone': la nueva producción de Jordan Peele promete ser la revelación del año

Poco más de un mes y ya estaremos de nuevo al otro lado de la puerta que separa nuestra dimensión de un mundo desconocido. Poco mes de un mes para que 'The Twilight Zone' vuelva a ser la mejor serie de la televisión.

Incluye un gremlin y un montón de guiños y misterios. No hay duda: 'The Twilight Zone' tiene que ser la serie del año. El nuevo tráiler lo deja claro: "La vida a veces es como uno no espera".

Witness the reimagining of the most iconic series of all time, hosted by Academy Award® winner @JordanPeele.#TheTwilightZone premieres April 1, only on CBS All Access: https://t.co/GMh71t274n pic.twitter.com/YKGQantngT