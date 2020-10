"Antidisturbios es una auténtica basura". Sindicatos policiales arremeten contra la serie de Movistar+

El viernes 16 de octubre Movistar+ estrenaba 'Antidisturbios', la esperada serie de televisión creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña que ha sido aplaudida por la crítica. Sin embargo, la reacción por parte de algunos sindicatos policiales ha sido bastante diferente, llegando calificarla como "una auténtica BASURA".

Esas palabras en concreto fueron publicadas por JUPOL (Justicia Policial) en su cuenta de twitter, señalando además que la serie "mancha la imagen de la UIP" y acompañando el mensaje con el cartel de 'Antidisturbios' con el mensaje #StopBulos. Su crítica a la serie ha sido muy comentada en redes sociales, pero no ha sido la única.

La serie #Antidisturbios es una auténtica BASURA.💩



Que ha contado con la “documentación” y complicidad de la DGP y la JUIP...🤯



Mancha la imagen de la #UIP y de los PROFESIONALES que componen una unidad de élite de la Policía Nacional.😤



TENÉIS TODO NUESTRO APOYO.💪 pic.twitter.com/AZtHLC1hzl — JUPOL (@JupolNacional) October 18, 2020

Por su parte, SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha señalado que 'Antidisturbios' es una serie "muy alejada de la realidad" y que los integrantes de la Unidad de Intervención Policial "no son violentos" y "no son agresivos". Una crítica menos furibunda pero que deja bien claro su punto de vista.

Serie #Antidisturbios muy alejada de la realidad

❌No son drogadictos

❌No son agresivos

✅Son personas normales

✅Son defensores del orden constitucional

🛡@Sup_Policia apoya a la #UIP, unidad de élite de #PoliciaNacional reconocida internacionalmente pic.twitter.com/UoAbhY4kXl — SUP (@Sup_Policia) October 18, 2020

Lo curioso es que esos mensajes de JUPOL y SUP quizá hayan conseguido justo todo lo contrario al que buscaban, pues no son pocas las personas que lo han aprovechado para señalar que no hay mejor motivo que ese para verla, incluso aunque previamente no estuvieras interesado en hacerlo:

Si tenías alguna duda, ya sabes cuál es la serie sobre policías que tienes que ver. #Antidisturbios #Antifascistas https://t.co/zVYSqRGDKR — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 18, 2020

Iba a recomendar la serie de #Antidisturbios pero creo que no hay mejor argumento que este: https://t.co/ElZCYXJmLI — Jota Cañadas /🔻 (@jotacanadas) October 18, 2020

Ahora sí que tengo ganas de verla. Gracias, sindicato de la policía. https://t.co/Gs2av7uNe3 — Randy Meeks (@randymeeks) October 18, 2020

Veremos en qué queda la polémica, pero lo que es seguro es que 'Antidisturbios' está siendo la serie más comentada de estos días en España, hasta el diputado Gabriel Rufián la ha visto y ha compartido su entusiasta opinión sobre ella.

Por su parte, desde la Dirección General de la Policía han comentado a la SER que asesoran a quien se lo pide pero que solamente se hace un seguimiento en el caso de los documentales y también que en lo referente a los guiones "meternos en la ficción es cosa del pasado"...