'Black Mirror' vuelve en Navidad: Netflix revela la fecha de la temporada 4 y lanza nuevos tráilers

Pues ya ha comenzado la cuenta atrás para uno de los regresos más esperados del año... y la verdad es que es casi más esperado por hacerse de rogar y por el secretismo que ha querido tener Netflix en torno a la fecha de estreno de la cuarta temporada de 'Black Mirror'. Sabíamos que tenía que ser este mes, más tirando a finales y de hecho cuando hemos hablado de ella todavía no estábamos seguros cuando. Pero ya lo sabemos.

La cuarta temporada de 'Black Mirror' llegará a Netflix el próximo 29 de diciembre, el último viernes del año, para hacernos compañía en esas horas finales antes de que comience 2018 entre cenas familiares y copas con los amigos. Esta nueva temporada constará de seis episodios escritos, como es habitual, por Charlie Brooker. Una temporada de la que ya tenemos tráiler:

He de reconocer que tengo bastantes ganas de ver lo nuevo de 'Black Mirror', aunque la crítica de Víctor me dice que cae en esos errores que le llevo viendo desde sus comienzos y por los que nunca me hacen alabar la serie tanto como me gustaría.

Mientras esperamos al estreno, Netflix nos ha ido en estos últimos días proporcionándonos unos tráilers para cada episodio, para que podamos ir intuyendo de qué van cada una de las entregas de esta cuarta temporada de 'Black Mirror':

Crocodile

Islandia. En un futuro en el que los recuerdos y las memorias no son privadas y se pueden acceder fácilmente, una mujer intenta resolver un dilema.

Protagonistas : Andrea Riseborough, Andrew Gower y Kiran Sonia Sawar

: Andrea Riseborough, Andrew Gower y Kiran Sonia Sawar Director: John Hillcoat

Arkangel

En el interior de Estados Unidos nos encontramos con una madre que, ante el dilema de cual es la mejor forma de cuidar a su hija, decide ser una controladora total.

Protagonistas : Rosemarie DeWitt, Brenna Harding y Owen Teague

: Rosemarie DeWitt, Brenna Harding y Owen Teague Director: Jodie Foster

Hang the DJ

Una mirada a las dinámicas actuales del "ligoteo" y las apps para encontrar pareja. En este futuro estas apps te adelantan el futuro de tus relaciones.

Protagonistas : Georgina Campbell, Joe Cole y George Blagden

: Georgina Campbell, Joe Cole y George Blagden Director: Tim Van Patten

USS Callister

Un episodio ambientado en el espacio. Un Star Trek Black Mirror en toda regla coescrito por William Bridges.

Protagonistas : Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, y Michaela Cole

: Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, y Michaela Cole Director: Toby Haynes

Metalhead

Una película de supervivencia realizada en blanco y negro.

Protagonistas : Maxine Peake, Jake Davies y Clint Dyer

: Maxine Peake, Jake Davies y Clint Dyer Director: David Slade

Black Museum

Una antología, al estilo de 'White Christmas', con tres historias diferentes ambientadas en una atracción de carretera: un museo del crimen.