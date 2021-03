'Los Bridgerton': la serie de Netflix arranca el rodaje de su temporada 2 y ya tenemos las primeras imágenes

Buenas noticias para los millones de seguidores de 'Los Bridgerton', pues la serie de Netflix al fin ha iniciado el rodaje de su segunda temporada. Eso sí, la confirmación no ha llegado desde la propia plataforma, pues ha sido Luke Newton, que da vida a Colin en la serie, quien ha publicado las primeras imágenes desde el set de grabación.

Como era de esperar, estas imágenes no desvelan lo más mínimo sobre lo que nos espera por delante en esta segunda tanda de episodios de 'Los Bridgerton'. Eso no quita para que ya se sepa que tomará como base la novela de Julia Quinn 'El vizconde que me amó' como base. Luego ya sabemos que la serie de Netflix no tiene problemas en tomar elementos de otras entregas posteriores de la franquicia literaria original cuando así lo crean necesario sus responsables.

Con Anthony de protagonista

La segunda temporada de 'Los Bridgerton' se centrará en Anthony, el personaje interpretado por Jonathan Bailey que se verá obligado a cumplir con papel de patriarca de la familia, por lo que tendrá que buscar una esposa que asegurar el porvenir de su familia, sin importar si el enlace se produce o no por amor.

Ya sabemos también que Simone Ashley, a la que quizá recordéis por haber dado vida a Simone en 'Sex Education', dará vida a Kate Sharma, principal interés romántico de Anthony en la segunda temporada de la serie de Netflix.

Ahora habrá que estar atentos a ver cuándo finaliza el rodaje de esta segunda temporada, ya que el de la primera concluyó en febrero de 2020 y luego no se estrenó hasta diciembre de ese mismo año. Parece lógico que con la segunda vaya a haber unos tiempos similares hasta su estreno, por lo que me da que no habrá nuevos episodios hasta ya 2022.