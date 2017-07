De 'Smallville' a 'Supergirl': Erica Durance será la nueva madre de la superheroína

Los descansos entre temporada y temporada son periodos que los responsables de cualquier series han de tomar para reflexionar sobre lo que necesitan. En algunos casos son nuevas líneas argumentos y en otros personajes nuevos, pero a veces quieren seguir contando con uno pero el actor en cuestión ya no está disponible. Eso es lo que ha sucedido en 'Supergirl' con Laura Benanti, por lo que han fichado a Erica Durance para dar vida a la "nueva" madre en la ficción de Melissa Benoist.

La cuestión es que el rodaje de 'Supergirl' se trasladó a Canadá durante la segunda temporada de la serie y eso ahora ha resultado un escollo para Benanti, quien había interpretado a Alura Zor-El en una decena de episodios de la serie. Por lo visto, tiene una serie de compromisos en Nueva York que no ha logrado solucionar y ahí ha sido donde se les ha ocurrido fichar a Durance, la actriz que se metió en la piel de Lois Lane en 'Smallville'.

El fichaje mantiene la tradición de 'Supergirl' de honrar a intérpretes que habían participado en anteriores aventuras televisivas del universo de Superman. Recordemos que tanto Dean Cain como Teri Hatcher, los protagonistas de 'Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman' ('Lois & Clark: The New Adventures of Superman'), ya habían aparecido en la serie, o que Helen Slater, la Supergirl de la gran pantalla, es la madre adoptiva de Benoist en 'Supergirl'.

Ahora queda la duda sobre si 'Supergirl' explicará este cambio de apariencia de una forma u otra. Por mi parte, he de confesar que abandoné la serie a principios de la segunda temporada, pero el fichaje de Durance ha hecho que vuelta a sentir curiosidad hacia ella, pues era, de lejos, lo mejor de 'Smallville'. Es evidente que su aportación a 'Supergirl' será un tanto limitada, pero ¿os pasado a vosotros lo mismo que a mí o aún seguís viendo la serie de The CW?

