'Dexter' ya tiene villano para su regreso: Clancy Brown se enfrentará a Michael C. Hall en los nuevos episodios de la serie

La resurrección de 'Dexter' que está preparando la cadena estadounidense Showtime toma forma poco a poco y ojo que tenemos un fichaje de altura como antagonista de esta "novena temporada" (si podemos considerarla así): Clancy Brown, a quien hemos visto hace nada en 'Emergence' y 'The Mandalorian' (aunque nos sonará más por 'Cadena perpetua'), interpretará al villano de estos nuevos episodios.

Si bien todavía no sabemos mucho de la sinopsis de este revival de la serie, la descripción de su personaje nos da la pista de que definitivamente estaremos lejos de Los Angeles y seguiremos la vida rural de Dexter. Brown encarnará a Kurt Caldwell, el "alcalde no oficial" del pequeño pueblo de Iron Lake.

Después de viajar de camionero por todo Estados Unidos, Caldwell es propietario de varios camiones y del área de descanso local. Es poderoso, generoso, amado por todos pero un inmisericorde enemigo si te cruzas en su camino o haces daño a alguien querido.

Poco más se sabe de esta nueva 'Dexter'. Sabemos que Clyde Phillips volverá como showrunner y que en Showtime esperan poder producir los diez episodios que conforman este regreso con la vista puesta en un estreno este próximo otoño.

Por otro lado, Michael C. Hall declaró en una reciente entrevista que ha habido numerosas propuestas de continuar con la serie y hasta que no han dado con una historia que mereciese la pena contar no han seguido adelante. Además, el actor reconoce:

"La gente descubrió que la serie dejó las cosas muy poco satisfactorias y siempre ha habido la esperanza de que surgiese una historia que mereciese la pena contar. Yo mismo me incluyo en ese grupo de gente que se preguntaba "¿qué narices le ocurrió a este tipo?" por lo que me intriga volver a ello. Nunca había tenido la experiencia de interpretar un persona tantos años".