Disney afirma que 'Falcon y el Soldado de Invierno' logró el mejor estreno de una serie en su plataforma y el nuevo Capitán América sabe que será odiado

Parece que el Universo Marvel está siendo el reclamo que esperaban en Disney para su plataforma de streaming. El estudio ha anunciado que 'Falcon y el Soldado de Invierno' ('The Falcon and the Winter Soldier') ha logrado el mejor estreno hasta la fecha de una serie en Disney+.

Sorprendentemente, no hay datos que respalden la información que publica Disney. La nota de prensa solo aclara que han tenido en cuenta la audiencia global del fin de semana del estreno (del viernes 19 de marzo al domingo 22) y que la serie de Marvel fue lo más visto del catálogo de Disney+ durante esos días.

Recordemos que Disney+ comenzó a estar disponible el 12 de noviembre de 2019 (24 de marzo de 2020 en España, hace justo un año) y de momento sus series de mayor éxito son 'The Mandalorian' y 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision'), también de Marvel Studios.

Por otro lado, el primer episodio de 'Falcon y el Soldado de Invierno' nos dejó una imagen muy llamativa: la llegada de nuevo Capitán América. Steve Rogers (Chris Evans) dejó el escudo en manos de su amigo Sam Wilson (Anthony Mackie) pero Falcon no se siente cómodo con el legado del superhéroe y la identidad del Capitán es ahora responsabilidad de John Walker, a quien da vida Wyatt Russell.

El nuevo Capitán América es "un poco más desagradable" que Steve Rogers

El actor, hijo de Kurt Russell y Goldie Hawn, ha declarado que su personaje es más "desagradable" que el Capitán América que conocemos. "Probablemente la gente lo va a odiar, y algunos lo amarán", afirma Wyatt Russell, consciente de que los fans adoran al Capi de Chris Evans.

"No creo que haya habido, en realidad, muchos personajes en el MCU que hayan tenido el dilema que ha tenido [John Walker] en cuanto a intentar encajar en este tipo de mundo moralista de los superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y va a hacerlo a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido a través de, básicamente, ser un entrenado cazador de personas. Es decir, eso es lo que son los Marines. No son Steve Rogers. Ya no son como Boy Scouts. Son un poco más desagradables. [...] Es divertido interpretar estos personajes porque siempre tienen conflictos con ellos mismos. Siempre tienen conflictos con sus habilidades y su propia brújula moral. Saben qué es lo correcto, más o menos, pero también quieren ganar".

'Falcon y el Soldado de Invierno' estrena su segundo capítulo este próximo viernes 26 de marzo.