Dos reinas para Marvel: Olivia Colman y Emilia Clarke se suman a 'Secret Invasion', la serie sobre los Skrulls para Disney+

'Secret Invasion' acaba de incorporar a dos reinas y creo que ya podemos hablar de uno de los proyectos más interesantes de Marvel. Olivia Colman, monarca en 'La favorita' y 'The Crown', y Emilia Clarke, la reina de los dragones en 'Juego de Tronos', están a punto de unirse a la serie que Marvel Studios está preparando para Disney+.

Continuando los acontecimientos de 'Capitana Marvel' sin la superheroína

Las dos actrices se sumarían a un reparto que ya contaba con Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Kingsley Ben-Adir. Recordemos que Mendelsohn ya fue presentado como el Skrull Talos en 'Capitana Marvel', donde coincidió con Jackson dando vida a una versión más joven del Nick Fury que habíamos visto hasta entonces (el film transcurría en los años 90).

En cuanto a Kingsley Ben-Adir (visto en 'Peaky Blinders', 'The OA' o 'Una noche en Miami...', no confundir con Ben Kingsley) tiene el papel del villano pero no se han desvelado detalles sobre el personaje. Apostaría por un líder Skrull loquito que quiere recuperar el honor de los suyos y conquistar la Tierra para convertirla en su nuevo hogar.

Tampoco hay información sobre la historia más allá de que gira en torno a los Skrulls, una raza de alienígenas metamorfos que han estado usando sus habilidades durante años para infiltrarse en la Tierra. Puede que esto explique el extraño comportamiento de algunas celebridades...

'Secret Invasion' está escrita por Kyle Bradstreet y, de momento, no tiene fecha de estreno pero se espera que esté lista para 2022.