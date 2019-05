'Juego de tronos' 8x05: el making of de 'Las campanas' se esfuerza en justificar la evolución de los personajes

Aunque cueste creerlo, hoy se ha emitido el penúltimo episodio de 'Juego de tronos' tras nueve años en antena. Pero no he venido a ponerme nostálgico, sino a traeros el making of de 'Las campanas'; un capítulo que, a diferencia de la población de Desembarco del Rey —jé—, me ha dejado frío como el hielo —y bastante decepcionado, todo sea dicho—.

Llama poderosamente la atención que, tratándose de una pieza dirigida por Miguel Sapochnik, dominada por la acción y la destrucción a gran escala, este nuevo "cómo se hizo" no haya optado por una exhibición de músculo similar a la que se hizo con el de 'La larga noche', centrado en su descomunal diseño de producción.

En su lugar, en unos escuetos diez minutos, Daniel Weiss y David Benioff optan por centrarse en la narrativa, e intentar convencernos de que las evoluciones de los personajes y los cierres de los arcos vistos en el episodio han sido lógicos, justificados y en absoluto precipitados. La verdad es que se agradece, porque de todo lo que cuentan, poco se ha visto en la última hora y cuarto.

Igualmente sorprendente es el ratio de likes y dislikes que tiene el vídeo en estos momentos —27.000 y 42.000 respectivamente—, algo especialmente significativo que deja entrever más cabreo del habitual dentro del fandom. Mi recomendación es que crucéis los dedos de cara al próximo lunes para que den un final a la altura de todo lo que 'Juego de tronos' nos ha dado a lo largo de estos años.