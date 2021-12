'Modern Family' abandona Netflix: sólo tenemos hasta el 1 de enero para ver una de las sitcoms más populares de los últimos años

Es muy, pero que muy complicado que una serie de televisión termine convirtiendo a sus personajes poco menos que en miembros de nuestras familias a los que conocemos por el nombre de pila y cuyas personalidades tenemos más que interiorizadas. Ocurrió, por ejemplo, con el entrañable y eterno grupo de colegas de 'Friends' o 'Cómo conocí a vuestra madre' y, por supuesto, ha acabado pasando tras compartir once años —que se dice pronto— con los Pritchett y los Dunphy de 'Modern Family'.

Los Pritchett y los Dunphy se despiden de Netflix

Desgraciadamente, los fans de la producción de ABC suscritos a Netflix sólo tienen un par de semanas por delante para disfrutar de la compañía de Jay, Gloria, Claire, Phil, Mitchell, Cam y demás miembros de la tropa, porque la plataforma de streaming ha acompañado hoy la ficha de la sitcom de un fatídico aviso: "Último día para ver este título en Netflix: 1 de enero".

De este modo, las once temporadas de la serie creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, estrenada en 2009 y ganadora de la friolera de 22 Emmy, abandonarán la Gran N dando la bienvenida a un 2022 que no parece empezar con demasiado buen pie. Pero ojo, porque no está todo perdido.

Si sois de los que tenéis colección de suscripciones y entre ellas se encuentra la de Disney+, aún podréis seguir echándoos unas risas con su propuesta en clave de falso documental dividida en dosis de 20 minutos que se ven prácticamente solas.