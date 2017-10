'Mr. Mercedes' rompe la maldición de Stephen King y tendrá segunda temporada

La desigual suerte de las adaptaciones en cine y televisión de novelas y relatos de Stephen King sigue su curso y tras unos cuantos pasos en falso como la reciente cancelación de 'La niebla' parece que su thriller policiaco, la "trilogía de Bill Hodges", tendrá continuidad. Audience Network ha anunciado que renueva 'Mr. Mercedes' por una segunda temporada.

La serie ha funcionado bien en la cadena de AT&T que contará de nuevo con David E. Kelley para la segunda temporada de 'Mr. Mercedes', que tendrá una duración de diez episodios continuando la historia del detective retirado Bill Hodges (Brendan Gleeson). En la primera temporada Bill salía del retiro para investigar un caso abierto: el atropello múltiple de dieciséis personas. Bill y el agresor comenzaban una relación por correspondencia jugando al ratón y el gato.

No sé de primera mano, porque no he visto 'Mr. Mercedes', cómo de fiel es esta adaptación pero a mí la novela me gustó mucho. Un buen policíaco con ese toque característico de King. La continuación de la serie nos llevará, entonces, a continuar la saga abordando 'Quien pierde paga' ('Finders Keepers'), con el misterioso asesinato de un escritor "ermitaño" y 'Fin de guardia' ('End of watch') en el que comienzan a suceder suicidios relacionados con "Mr. Mercedes".

Vía | Variety

