'El premio de tu vida' gana una temporada 2: Apple TV+ renueva en tiempo récord su reconfortante comedia

Los vecinos de Deerfield seguirán rondando por nuestras pantallas un año más. Apple TV+ ha renovado por una temporada 2 'El premio de tu vida' (The Big Door Prize) su nueva comedia de estreno en tiempo récord: apenas una semana después de su estreno el miércoles 29 de marzo.

Protagonizado por Chris O'Dowd como Dusty, la serie gira en torno a los vecinos de un pueblo y cómo sus vidas y carreras se ven sacudidas e inspiradas cuando de repente aparece una máquina misteriosa que les dice cuál es su verdadero potencial en la vida.

Vida en Deerfield

Basada en la novela de M.O. Walsh, que adapta David West Read, cada uno de los diez episodios de la serie pone el foco en uno de los habitantes del pueblo en lo que asume el "veredicto" de esta misteriosa máquina.

Ya según va avanzando la temporada (no me voy a meter en spoilers, tranquilos) se veía que 'El premio de tu vida' no estaba pensada para solo estos diez episodios. En Apple TV+ lo han debido tener claro y no nos han querido dejar sin más serie. Y me alegro porque, si bien tiene sus defectos, la mayor virtud es que es una comedia tremendamente reconfortante.

