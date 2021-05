'Prodigal Son', cancelada: el grotesco drama criminal de FOX no tendrá temporada 3

Amantes de los buenos dramas criminales, tenemos una mala noticia. La cadena estadounidense FOX ha decidido cancelar 'Prodigal Son' tras su segunda temporada. Así pues no nos enfrentaremos a más macabros casos del criminalista Malcolm Bright y su psicópata padre encarnado por Michael Sheen.

Según comentan fuentes a TVLine, la decisión de cancelar la serie (que en España se puede ver en TNT y HBO España) no ha sido una fácil: a pesar de las pobres audiencias que reunía, la serie tenía una buena recepción crítica. Una de esas series que por tono y cómo afronta su género, dan cierto prestigio.

Sin embargo esa sangría de audiencia ha terminado dando la estocada a la ficción, que cuenta con un reparto principal encabezado por Tom Payne y completado por Lou Diamond Phillips, Bellamy Young, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts y Keiko Agena. Esta temporada ha contado con la incorporación de Catherine Zeta-Jones.

La noticia viene justo una semana antes de que veamos el final de la temporada 2 (18 de mayo), que será el cierre de 'Prodigal Son'. Esperamos entonces que no sea una conclusión demasiado abierta para la ficción creada por Chris Fedak y Sam Sklaver. Por otro lado, Tom Payne ha querido mandar un mensaje a los fieles fans:

What a trip. Playing Malcolm has been a joy and a privilege. The best cast on network TV and the most unique show around. We did it in style. Love to everyone who enjoyed it all along with us. And check out the last two eps! THEY ARE AMAZING. 😘 #ProdigalSon