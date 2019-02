'El señor de los anillos' no es 'Juego de Tronos': Amazon necesita olvidarse del éxito de HBO para adaptar a J.R.R. Tolkien

Mientras escribo estas líneas, el final de 'Juego de tronos' está a menos de dos meses de comenzar en una octava temporada que promete consagrar a la serie de HBO como el fenómeno televisivo de la década. El fandom está sediento de una resolución a una cruenta guerra por el trono de hierro que reunió en 2017 a más de diez millones de espectadores frente a sus pantallas; una cifra a la que temer y envidiar a partes iguales.

Con el carpetazo inminente a la adaptación de 'Canción de hielo y fuego', las cadenas y plataformas de streaming de la competencia están viendo una oportunidad única para tomar el testigo de Home Box Office y adueñarse de la parrilla catódica, siendo la principal contendiente una Amazon Studios que va a jugársela a lo grande tras desembolsar 250 millones de dólares en derechos con su versión de 'El Señor de los Anillos'.

El anuncio del desembarco de la eterna obra de J.R.R. Tolkien en la pequeña pantalla invitó instantáneamente a hablar del proyecto como "la 'Juego de tronos' de Amazon" o como el "relevo natural" del show de HBO; instando a los showrunners de la ficción ambientada en la Tierra Media a tomar buena nota de lo que han ido haciendo David Benioff y DB Weiss a lo largo de estos ocho años.

Pero no nos equivoquemos; Amazon no necesita utilizar el drama de Starks, Lannisters y compañía como plantilla para dar forma a las cinco temporadas confirmadas por el momento de su nueva producción estrella, ni mucho menos plantearla como un revulsivo al éxito de su rival. Y es que, después de todo, estamos hablando de una serie que podría llegar a los 1.000 millones de dólares de presupuesto y que, además, toma como base la mayor fantasía épica literaria de todos los tiempos.

Un material base excepcional

Antes de nada, para evitar malentendidos y no alimentar la furia de los fans de 'Canción de hielo y fuego', he de manifestar que no es mi intención menospreciar de ningún modo la inacabada obra de R.R. Martin, cuyo estilo y cadencia narrativa no han logrado engancharme a pesar de mis muchos intentos por intentar terminar el primer volumen.

Mapa de la Tierra Media.

Dicho esto, el principal motivo por el que considero absurdo que Amazon pueda llegar a plantearse mirar de reojo y tomar como fuente de inspiración a 'Juego de tronos' radica en algo tan elemental como el material base en el que se inspira; porque tener sobre la mesa un universo tan vasto y con una mitología tan rica no sólo es una responsabilidad inmensa, sino un privilegio al alcance de muy pocos.

No negaré que la trama político-medieval que ha hecho grande a 'Juego de tronos' tenga su encanto, ni que haya estado pegado a la pantalla religiosamente desde el año 2011, ahogando gritos a cada muerte inesperada o giro traumático y posicionándome con distintos personajes según evolucionaba la historia; pero la conjura de Poniente, con sus elementos fantásticos, está a años luz de lo que puede ofrecer una traslación digna del magnum opus del maestro Tolkien.

Centrándonos únicamente en la trilogía protagonizada por la Compañía del Anillo y dejando a un lado piezas como 'El hobbit' o 'El Silmarillion', 'El Señor de los Anillos' permite vislumbrar unas dimensiones descomunales en las que cada una de las razas milenarias que pueblan la Tierra Media, cada una de las localizaciones en las que se ambienta la aventura de Frodo y cada personaje, sea principal o secundario, poseen un trasfondo rico en matices y de una profundidad que llega a dar vértigo.

El miedo a la libertad creativa

Dinastías, deidades, criaturas de las más diversas formas y naturalezas, conflictos bélicos y políticos, parajes incomparables... los guionistas John D. Payne y Patrick McKay tienen material de sobra para hacer las delicias de todos los amantes de la magia y la espada. El camino más corto —y seguro— para conseguir satisfacer a un tipo de público tan exigente pasa por respetar el tríptico original, pero, a día de hoy, no parece que estén muy por la labor.

Por el momento —y esto es algo que, a mi juicio, puede marcar la diferencia entre el éxito rotundo y el desprecio por parte del fandom más purista— parece que en Amazon han optado por abordar 'El Señor de los Anillos' bajo la forma de un spin-off/precuela que se centrará en la figura de un joven Aragorn y nos contará las aventuras que le llevaron a convertirse en un reputado Montaraz —o Dúnedain— del Norte y, finalmente, en Elessar Telcontar, trigésimo quinto rey de Gondor.

No puedo evitar mostrarme totalmente escéptico ante una propuesta argumental que se desmarca completamente de lo tratado en la trilogía —todos sabemos, y 'Juego de tronos' es buena muestra de ello, lo que suele ocurrir cuando un showrunner decide aparcar a un lado la fuente—; aunque, de utilizar con inteligencia las conexiones con 'La Comunidad del Anillo', 'Las dos torres' y 'El retorno del rey', y explotar el lore creado por el autor sudafricano, los resultados podrían ser excepcionales. Y si utilizan una banda sonora a cargo de Blind Guardian ya ni os cuento.

Las tres gloriosas aproximaciones del neozelandés Peter Jackson al trabajo de Tolkien —obviaré las abominables adaptaciones de 'El hobbit'—, aún vigentes y tan frescas como el primer día, son la mejor muestra de que Amazon Studios tiene en sus manos una licencia más rica y poderosa que el Anillo Único. Una licencia con la que encontrar a todos los espectadores desperdigados entre plataformas de VOD. Una licencia para atraerlos a todos y atarlos frente a sus televisores.

Teniendo esto, ¿quién diantres necesita replicar fórmulas y entrar en competiciones sin sentido?