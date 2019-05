'The Dark Crystal: Age of Resistance': Nuevas imágenes de la precuela del clásico de Jim Henson que se verá en Netflix

Una serie basada en el mundo de fantasía que Jim Henson creó en 'Cristal Oscuro' llegará a Netflix este verano. Serán diez episodios y el mundo entero ha esperado por ello casi cuarenta años.

Un cristal para gobernarlos a todos

La plataforma anunció que los diez episodios de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', producidos por Jim Henson Co., serán estrenados el viernes 30 de agosto, y Netflix ha avanzado varias nuevas imágenes de la esperada serie.

'The Dark Crystal: Age of Resistance' regresa al mundo de Thra en una precuela de la película de 1982. Cuando los tres héroes de Gelfling, "interpretados" ​​por Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Nathalie Emmanuel, descubren el horroroso secreto del poder de los Skeksis, emprenden un viaje épico para encender los fuegos de la revolución y salvar su mundo.

La película original, que Jim Henson co-dirigió junto a Frank Oz, recaudó más de 40 millones con un presupuesto de 16, y fue uno de los tres largometrajes que Henson dirigió a lo largo de su carrera, junto con 'El gran golpe de los Teleñecos' y 'Dentro del laberinto'.

Al igual que en la película, la nueva serie también utiliza títeres creados por Creature Shop de Jim Henson Co. y Brian Froud, el diseñador conceptual de la película original. La noticia más espectacular es que no habrá CGI en la serie dirigida por Louis Leterrier.

Harvey Fierstein, Mark Hamill, Ralph Ineson, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Ólafur Darri Ólafsson, Simon Pegg y Andy Samberg serán parte del espectacular elenco vocal de la serie.