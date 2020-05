'The Stand': las primeras imágenes de la nueva adaptación de 'Apocalipsis' de Stephen King invitan al optimismo

En lo que a mí respecta, si el único estreno televisivo del año fuese 'Apocalipsis' —'The Stand'—, este 2020 me dejaría sobradamente satisfecho en términos catódicos. Llevo años siguiendo la evolución de un proyecto que le ha dado más de un quebradero de cabeza —y más de dos— a un apasionado Josh Boone que, finalmente, firmará con su puño y letra una nueva adaptación de la soberbia novela homónima de Stephen King.

Hoy, después de ir conociendo con cuentagotas detalles sobre su reparto y su producción, Vanity Fair ha compartido en exclusiva, en un extenso reportaje, las primeras imágenes de la serie cocreada por Boone y Benjamin Cavell, que verá la luz en CBS All Access de cara a final de este año, con el mundo, irónicamente, sumido en una pandemia.

En la colección de instantáneas podemos echar un primer vistazo, entre otros, a el Lloyd Henreid de Nat Wolff, el Larry Underwood de Jovan Adepo, la Frannie Goldsmith de Odessa Young o el Harold Lauder de Owen Teague. Pero, de entre todos ellos, el centro de atención de todas las miradas han sido la Madre Abigail y Randall Flagg.

El dúo de personajes, personificaciones del bien y del mal interpretadas por Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgård respectivamente, lucen espectaculares, y son buena muestra del mimo que Boone y su equipo han proyectado para traer a la vida la rica iconografía del clásico literario del maestro King.

Las imágenes han llegado acompañadas de algunos detalles sobre los derroteros que tomará la adaptación para distanciarse de la miniserie dirigida por Mick Garris en 1994, siendo el primero de ellos una estructura dramática no lineal que alterará la cronología de la obra original —puede que para hacer su cóctel genérico más digerible—.

A continuación os dejo con el resto de imágenes de 'The Stand' mientras intento contener el impulso de leer la novela por una cuarta vez. In Boone we trust.