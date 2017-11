Todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de 'Daredevil'

Este próximo viernes 17 de noviembre es la fecha elegida por Netflix para estrenar 'The Punisher', el spin-off centrado en Frank Castle, el personaje que ya pudimos ver en la segunda temporada de 'Daredevil'. Esta última serie ya está renovada hace tiempo por una tercera tanda de episodios que muchos están deseando ver, más aún si tenemos en cuenta lo sucedido en 'The Defenders'.

Lo cierto es que antes veremos los nuevos episodios de 'Jessica Jones', pero cada vez está más cercana en el tiempo la tercera temporada de 'Daredevil', por lo que desde Espinof hemos considerado oportuno realizar un repaso a todo lo que se sabe sobre ella hasta la fecha. Ya os avisamos de que encontraréis spoilers tanto de las dos primeras temporadas como de 'The Defenders', algo que os recomendamos tener en cuenta antes de seguir leyendo.

El argumento

No puedes no hacerlo. Y si ese es el caso, entonces las implicaciones serían muy emocionantes para mí. Sería genial. Dicho esto, sé que no solemos seguir las historias original al pie de la letra, porque si lo hiciéramos, tendríamos una conclusión preestablecida. Puede que haya elementos de 'Born Again', pero estoy seguro de que también habrá otros no familiares, sorprendentes y diferentes para que la serie sea absorbente para los fans que ya conozcan bien los cómics. Si hiciéramos 'Born Again' página página, entonces para quien lo haya leído y le haya encantado, los fans a muerte, no habría demasiado drama.

Esa es la respuesta que dio Charlie Cox cuando le preguntaron acerca de la posibilidad de que la tercera temporada de 'Daredevil' adaptase 'Born Again', el aclamado arco argumental escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli en 1986. La duda vino principalmente porque el desenlace de 'The Defenders' abría esa posibilidad con una imagen de Matt Murdock que nos hacía pensar de inmediato en ese cómic.

No obstante, la propia serie ha hecho imposible que la adaptación pueda ser completamente fiel, ya que Ben Urich, que fue asesinado en la primera temporada, juega un papel esencial, mientras que en el mismo Karen Page es una actriz porno adicta a la heroína que vende la identidad de Daredevil a cambio de una dosis. Esa información llega a Wilson Fisk, quien no duda en convertir la vida de Matt Murdock en un infierno.

Lo que sí parece claro es que el resto de protagonistas aún estarán creyendo al comienzo de la temporada que Matt Murdock ha muerto, algo lógico si tenemos en cuenta cómo se hizo el héroe al final de 'The Defenders'. Luego ya llegará la más que probable reconciliación definitiva con Karen Page (Deborah Ann Woll) y Foggy Nelson (Elden Henson), ya que la relación con ellos quedó bastante dañada tras lo sucedido en la segunda temporada, dando unos primeros pasos en la buena dirección en 'The Defenders'.

Nuevo showrunner

Lo habitual en una serie es mantener al mismo showrunner durante un largo periodo de tiempo, pero en el caso de 'Daredevil' ha habido cambios con cada temporada. En la primera ese honor recayó en Steven S. DeKnight, ahora ocupado dando los últimos retoques a 'Pacific Rim: Insurrección' ('Pacific Rim: Uprising'), siendo sustituido por Doug Petrie y Marco Ramirez en la segunda. Pues bien, Marvel confirmó hace apenas unas semanas que el showrunner de la tercera tanda de episodios es Erik Oleson, conocido hasta ahora por su colaboración en 'Arrow'.

El regreso de Wilson Fisk, ¿y la llegada de Bullseye?

Nunca llegó a irse de la serie, pero el personaje interpretado por Vincent D'Onofrio tuvo una importancia capital en la primera temporada para luego hacer solamente una aparición especial en la segunda. Está por ver cómo de importante será su participación en la tercera, pero si ya lo han anunciado es que debe tener una presencia jugosa. Nunca está de más recuperar al mejor villano que ha dado el universo audiovisual de Marvel en los últimos años...

Nada se sabe sobre otros posibles villanos, pero el propio Charlie Cox ya comentó en su momento que no se imaginaba una serie de 'Daredevil' en la que Bullseye no apareciese tarde o temprano. Dicho personaje ya fue interpretado por Colin Farrell en la adaptación cinematográfica protagonizada por Ben Affleck. ¿Sus habilidades? tiene una puntería perfecta y puede convertir cualquier objeto en un arma mortal.

Inicio de rodaje y fecha de estreno

El rodaje de la tercera temporada de 'Daredevil' ha arrancado hoy mismo en la ciudad de Nueva York. En la imagen de más arriba puede leerse 'Ringside S3' y Ringside es el nombre en código que utiliza la serie durante su rodaje. Por ahora no se conocen nuevas localizaciones en las que podrían grabarse estos nuevos episodios, pero las cámaras ya están en marcha, por lo que no deberíamos tardar demasiado en verla. ¿Las malas noticias? Todavía no tiene fecha de estreno más allá de que la veremos en 2018.