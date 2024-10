La estrategia de la TV lineal para recuperar relevancia pasa por la espectacularidad. Telecinco hace historia con su realidad aumentada en los informativos

El pasado lunes los espectadores de Telecinco se enfrentaron a algo nuevo. Carlos Franganillo estaba contando las elecciones estadounidenses in situ. ¿Se había trasladado acaso a Washington? No, había "entrado" en el país gracias a la magia de la realidad aumentada. El presentador no se había movido de la sede de Fuencarral-El Pardo, pero a su alrededor había un espacio virtual completamente creíble.

Este es sólo un nuevo ejemplo de una tecnología que lleva un tiempo en cadenas españolas, pero el grado de inmersión merece que se le preste atención. Se trata de una demostración espectacular, y toda una declaración de intenciones para desmarcarse de una competencia cada vez más fuerte.

Entre la irrupción del streaming, la presencia de los canales temáticos y la subida de la media de edad de los espectadores, la televisión generalista sigue sangrando espectadores. El 2023 vio otro descenso más en el consumo de la televisión lineal que, si bien aun supone un porcentaje significativo del tiempo frente al aparato, se encuentra en un mínimo histórico.

Telecinco es la más afectada de las principales cadenas. La que hace años era la cadena más vista por un buen margen tuvo un descenso de 1.9 puntos del share (su principal competidora, Antena 3, también bajó 0.6 pero mantuvo su primer puesto). La cadena de 'Sálvame' no se ha recuperado sin su programa estrella, y tuvo en el 2023 el peor año de su historia.

Con fracasos en propuesta de diferentes tipos parece que ha sido momento de apostar por los clásicos. Los informativos de Telecinco siguen siendo de los más vistos del país, y el pasado lunes fueron objeto de una gran innovación: apostar de pleno por la realidad aumentada, una tecnología cada vez más presente en platós informativos.

Telecinco no es la primera en hacerlo, pero sí la más espectacular

Aunque algunas pruebas técnicas se remontan a los noventa, la inclusión de la realidad aumentada en televisión es relativamente reciente. Fue Antena 3 la cadena pionera en introducirlos en 2018 y lo hacía con esta pequeña pieza sobre el precio de la vivienda. Para ello usaban un sencillo modelo tridimensional de un edificio con el que Javier Gallego "interactuaba".

Desde entonces lo han integrado con naturalidad. Del tiempo a noticias económicas, estos elementos virtuales se materializan en el plató y funcionan esencialmente como un giro de tuerca de mayor impacto a los clásicos infográficos. Aunque el uso que Antena 3 hace de ellos es realitivamente frecuente, su grado de inmersión se ha mantenido por lo general bastante reducido.

En Televisión Española también se subieron al carro. La atención puesta durante las elecciones catalanas eran una buena excusa para probar experimentos y en las de 2021 se hicieron varios. En uno de ellos proyectaban infográficos tridimensionales en el suelo y en otro incluso se atrevían a hacer una recreación 3D (bastante modesta, eso sí) de un parlamento.

Ninguno de esos trabajos se acerca al impresionante despliegue de Telecinco el lunes. Las elecciones (en este caso las americanas) volvieron a ser la excusa perfecta para una pieza que tiene tanto de informativo como de espectáculo. La clásica pero siempre efectiva premisa de explicar cómo funciona el sistema electoral norteamericano y recordarnos la agenda electoral de los candidatos servía para que Carlos Franganillo "entrase" en Estados Unidos para contarlo desde allí.

Para ello se veía inmerso en recreaciones 3D por las que caminaba a placer, tanto de una calle americana como de lugares históricos. Se contaba también con los clásicos infográficos proyectados en el espacio, integrados con bastante naturalidad dentro de lo que ya era un espacio totalmente virtual.

El proceso para hacer esto puede sorprender por lo aparentemente rudimentario. Destapado por la propia Telecinco, un croma azul clásico envolvía a Franganillo, que se mueve por el espacio sin referencias visuales y era seguido en todo momento por un operador de cámara que complementaba la cobertura de cámaras robotizadas por el plató.

Ha sido trabajo de la empresa de efectos digitales MR Factory el de crear ese mundo virtual. Una recreación muy por encima de la media para la que dicen que han pasado por mucho trabajo de documentación de espacios reales americanos con el objetivo de que el espectador, "sin que haya viajado, reconozca y tenga la sensación de estar en ese lugar".

No solo Estados Unidos, en otras impresionantes recreaciones, Franganillo se pasea por escenarios que recrean China o Ucrania. El nivel de simulación es algo que nunca hemos visto en televisión en España, con transiciones suaves y orgánicas entre los espacios según cambia el discurso de Franganillo, y con detalles técnicos clave para la inmersión como recrear la iluminación virtual en la piel del presentador.

El resultado ha dejado impresionados a los espectadores, que se han verbalizado en redes sobre lo histórico de esta pieza de informativo. Desde Mediaset son concientes de su importancia, es la carta de presentación de su uso de esta tecnología y deja el listón alto para el futuro. Eso sí, siendo un proceso tan laborioso, es razonable no esperar estas piezas de forma frecuente.

El esfuerzo por integrar la tecnología en las noticias es global. En México Telemundo ha apostado también por ella, con piezas como un recorrido virtual por la ruta de la coronación de Carlos III en Reino Unido. Y en Estados Unidos lleva también unos años siendo un aliado habitual, con los candidatos habituales (el tiempo y la política) para sus piezas dedicadas.

Imágenes: Telecinco

