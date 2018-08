Isabel Pantoja gana a Telecinco: un tribunal prohibe emitir y distribuir 'Mi gitana'

Si hay una gran relación de amor odio entre una artista y una cadena de televisión, esa puede ser la de Isabel Pantoja con Telecinco. Tras años de enfrentamiento, guerras frías y declaraciones de paz, esta semana la tonadillera se ha marcado una victoria judicial gracias a la demanda que interpuso por la emisión de 'Mi gitana'.

El Tribunal de primera instancia de Alcobendas (Madrid) ha condenado a Mediaset por haber cometido, a través de la miniserie, una «intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad» de Isabel Pantoja, protagonista de este biopic no autorizado que se emitió por primera vez en marzo de 2012.

Así, el grupo al que pertenece Telecinco deberá indemnizar con diez mil euros a la tonadillera. Una cantidad bastante inferior a la pedida en un primer momento allá por 2012 (cinco millones de euros por daños y perjuicios), que se une a la retirada de 'Mi gitana' de los medios online de la cadena, de los DVDs comercializados y la prohibición de volver a emitir la miniserie.

'Mi gitana' se estrenó en 2012, algo después de que saltara el Caso Malaya y en una época en la que la cantante mantenía buenas relaciones con Mediaset (de hecho fue el año que presentó las Campanadas junto a Jorge Javier Vázquez). La miniserie constaba de tres episodios que resumían la carrera de la Pantoja y que incluían escenas escabrosas de su vida como su trifulca con María del Monte o su romance con Julián Muñoz.

Personalmente me hace mucha gracia la batalla judicial que ha habido por esta miniserie. Sobre todo teniendo en cuenta que en ella no se cuenta nada que no se haya publicado con antelación por diversos medios (y que hablamos de la Pantoja, de la que si queremos podemos saber hasta los juanetes que calza).

También da la casualidad que la propia Isabel Pantoja está preparando su propio biopic ('Así fue') que recogerá sus orígenes y terminará bastante antes de sus años más polémicos, en los que precisamente incidía 'Mi gitana'. La verdad es que tengo ganas de ver cómo reacciona Mediaset en esta guerra con uno de los personajes que más audiencia les ha regalado.