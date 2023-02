'Pesadilla en el Paraíso' coronó a Borja Estrada como ganador en la final de reality menos vista de Telecinco

Después de más de un mes de convivencia en la granja de 'Pesadilla en el paraíso', finalmente el reality de Telecinco llegó anoche a su final, en la que coronó a Borja Estrada como ganador de esta fallida temporada 2.

Y el ganador es...

'Pesadilla en el paraíso' celebró el domingo su gala final. Una vez revelado que Antonio Montero era el tercer finalista, el duelo final quedó entre Borja Estrada, el hijo de Pipi Estrada, y Tania Déniz, exconcursante de La isla de las tentaciones.

Los expectadores votaron a través de la aplicación de Mitele y el 58% de los votos decidieron que Borja Estrada se convirtiera en el ganador de la segunda edición del reality.

Antes de anunciar el resultado, Borja se reunía con sus padres que le felicitaron por su trayectoria en el concurso: "Quiero darte las gracias porque me has liberado. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú" le dijo el exconcursante de la temporada 1.

En cuanto a audiencia (y para sorpresa de nadie), esta temporada 2 de 'Pesadilla en el paraíso' ha seguido arrastrando la escasez de espectadores que la anterior. Concretamente, la gala de anoche fue la final de reality menos vista en la historia de Telecinco (sin contar 'Para toda la vida', desterrada a Cuatro), con un 9.9% de share y 948.000 espectadores.